Revelação da Bósnia nasceu nos Estados Unidos e pode ser carrasco de anfitriões

A Bósnia e Herzegovina entra em campo nesta quarta-feira, 1º, em busca de uma vaga nas oitavas de final. A seleção europeia vai encarar os Estados Unidos, às 21h (horário de Brasília), no Levi's Stadium, em Santa Clara.

Em sua segunda Copa do Mundo, os bósnios conquistaram a classificação para o mata-mata pela primeira vez e sonham em chegar ainda mais longe no torneio. Para isso, um jovem de apenas 21 anos pode ter papel importante: o atacante Esmir Bajraktarević.

Um dos grandes talentos da seleção bósnia, Bajraktarević nasceu nos Estados Unidos e fez sua formação como jogador no futebol norte-americano, sendo revelado pelo New England Revolution. Atualmente, o jovem defende o PSV, da Holanda.

Escolha pela Bósnia e Herzegovina

Nascido em Appleton, no Wisconsin, sua família deixou a Bósnia durante o conflito dos anos 1990 que assolou a região. Assim, o atacante se formou no futebol norte-americano, passou pelas seleções de base dos EUA e chegou a estrear pela seleção principal no começo de 2024, em um amistoso contra a Eslovênia.

Porém, em julho daquele ano, Bajraktarević decidiu que jogaria pela Bósnia e Herzegovina, e o pedido foi aceito pela FIFA. A estreia pela seleção europeia veio em setembro de 2024 contra a Holanda.

Classificação para a Copa do Mundo de 2026

Esmir Bajraktarević foi importante para a Bósnia e Herzegovina retornar à Copa do Mundo após 12 anos. O primeiro Mundial disputado pelos bósnios foi no Brasil, em 2014, quando a seleção caiu na fase de grupos.

Nas Eliminatórias Europeias para 2026, a Bósnia ficou na segunda colocação do Grupo H, indo para a repescagem. Após superar o País de Gales no primeiro confronto, teve pela frente a Itália, em um duelo que valia a vaga na Copa.

Após um empate em 1 a 1 nos 90 minutos, a classificação foi decidida nos pênaltis. Nas penalidades, os erros de Pio Esposito e Bryan Cristante deixaram os bósnios a um gol da classificação. Então, coube a Esmir Bajraktarević converter a última cobrança para colocar os bósnios de volta à Copa do Mundo.