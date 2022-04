McPicanha sem picanha? Lanche leva McDonald's ao Procon

O McDonald's anunciou, durante o mês de abril, o lançamento de uma nova linha de hambúrgueres em seu cardápio. A novidade, chamada de McPicanha, faz referência ao corte nobre da carne bovina, porém, não possui picanha em sua composição. No lugar, está um molho com "aroma de picanha".

A confusão rendeu à rede de fast-food, em sua representação brasileira Arcos Dorados, uma notificação do Procon São Paulo. Em nota, o órgão de defesa do consumidor afirmou que a empresa deverá apresentar, até 2 de maio, a tabela nutricional dos sanduíches, atestando a composição de cada um dos ingredientes (carne, molhos, aditivos, dentre outros), bem como "documentos que comprovem os testes de qualidade realizados, demonstrando o processo de manipulação, acondicionamento e tempo indicado para consumo".

A notificação do Procon acontece pouco após um blog dedicado a avaliações gastrônomicas ameaçar levar o caso ao Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar).

Em nota, o McDonald's lamentou as dúvidas geradas pela comunicação do produto, e afirmou que irá substituir as peças publicitárias em circulação. A rede disse ainda que, nas comunicações da marca, afirmava que as novidades da linha traziam molhos sabor picanha e um hambúrguer diferente em composição, mas 100% bovino.

Veja a nota na íntegra:

"A rede esclarece que a plataforma recém-lançada denominada “Novos McPicanha” tem esse nome justamente para proporcionar uma nova experiência ao consumidor, ao oferecer sanduíches inéditos desenvolvidos com um sabor mais acentuado de churrasco. Para isso, os lançamentos trazem a novidade do exclusivo molho sabor picanha (com aroma natural de picanha), uma nova apresentação e um hambúrguer diferente em composição e em tamanho (100% carne bovina, produzido com um blend de cortes selecionados e no maior tamanho oferecido pela rede atualmente). Lamentamos que a comunicação criada sobre os novos produtos possa ter gerado dúvidas e informamos que haverá novas peças destacando a composição dos sanduíches de maneira mais clara."

Nas redes sociais, consumidores aproveitaram para ironizar a situação. "O Brasil não é para amadores", disse um internauta nesta quinta-feira.

