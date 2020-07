Máscara da Adidas, que rapidamente esgotou nos EUA, chega ao Brasil

A máscara da Adidas, que quando lançada nos Estados Unidos em maio rapidamente esgotou, é vendida agora no Brasil.

O item não cirúrgico e reutilizável para a evitar a contaminação do novo coronavírus é comercializado exclusivamente pela internet a partir desta quarta-feira.

As máscaras, produzidas com poliéster reciclável, possuem duas camadas de tecido macio e respirável: internamente são de malha e externamente possuem elastano. Segundo a marca, há também o Primegreen, um material que combina tecido reciclado e de alto desempenho, que não contém plástico virgem.

As máscaras estão disponíveis em pacotes com 3 unidades, em tamanhos adulto e infantil, por R$59,99. Segundo a Adidas esse é o preço de custo dos itens, e cobre os investimentos em fabricação, montagem e transporte. A marca também realizará uma doação de R$10,00 para o Fundo Global de Resposta ao Coronavírus da Save The Children para cada pacote vendido.