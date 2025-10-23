Manychat lança envio automático de DM para novos seguidores

A disputa pela atenção está levando marcas e criadores a investir em novas formas de iniciar conversas e capturar leads dentro das redes sociais. Como parte desse movimento, a Manychat passou a oferecer o Follow to DM, ferramenta que envia automaticamente uma mensagem direta sempre que um novo seguidor é registrado no Instagram.

O recurso, liberado também no plano gratuito, faz parte da estratégia da empresa de ampliar o uso de automação para escalar interações nas mensagens privadas.

A funcionalidade permite configurar mensagens de boas-vindas, oferecer conteúdos iniciais, fazer perguntas e identificar interesses logo na primeira interação. Segundo Flavia Rosario, diretora-geral da Manychat no Brasil, o objetivo é ativar a conversa no instante em que o seguidor demonstra interesse. “Um novo seguidor é um forte sinal de engajamento, e não aproveitar esse momento de interação significa perder oportunidades reais de relacionamento”, afirma.

O movimento ocorre em um cenário de queda de alcance orgânico. Dados do Social Insider indicam redução de 28% no engajamento médio do Instagram em 2024, ao mesmo tempo em que o volume de interações migrou para conversas privadas. Para a Manychat, esse deslocamento fortalece o marketing conversacional como ferramenta de conversão, especialmente para pequenos negócios e criadores que utilizam DMs como canal comercial.

Fundada em 2015, a Manychat ter mais de um milhão de usuários em 170 países. O Brasil é um dos principais mercados da empresa e já responde pelo maior volume de uso da plataforma fora dos EUA. Em 2024, usuários brasileiros geraram mais de 1 bilhão de conversas, número equivalente a tudo que a empresa havia registrado globalmente no ano anterior.

O país também se tornou o principal mercado da companhia para automações ligadas ao WhatsApp e reúne hoje mais de 400 mil negócios ativos usando a tecnologia. A meta é adicionar outras 200 mil contas até o fim 2025, em linha com a expansão local.

Parceira da Meta na fase de testes, a Manychat afirma ser a primeira plataforma global a liberar o Follow to DM. “A automação permite dar boas-vindas, enviar conteúdos relevantes, fazer perguntas, segmentar interesses e qualificar leads”, diz Rosario. A proposta é reduzir processos manuais, capturar dados primários e acelerar etapas do funil dentro das redes sociais.