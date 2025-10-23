Amigos de infância, Rafael Tavares e Rodrigo Lemos transformaram um projeto de adolescência em uma desenvolvedora de tecnologia que está apostando com tudo em inteligência artificial para alcançar um faturamento de 20 milhões de reais em 2025.

Em 2004, com 15 e 16 anos, Tavares e Lemos receberam a proposta inusitada de uma vizinha: desenvolver um site para um cliente.

Uma mesada de 200 mensais reais para manutenção foi o pontapé inicial, usado para comprar o primeiro notebook.

Dez anos depois, em 2014, essa experiência se transformaria na Usabit, uma empresa de tecnologia que hoje desenvolve soluções de tecnologia para o mercado financeiro, educação e projetos de cidades inteligentes.

Um case de destaque é a solução desenvolvida na Califórnia para montagem de carteiras globais de investimento, que reduziu o tempo de cálculo de 15 minutos para menos de um minuto.

Com escritórios em São Paulo e Rio de Janeiro e cerca de 100 funcionários, a companhia registrou um faturamento de 15 milhões de reais no ano passado.

O crescimento de dois dígitos nos últimos três anos e a criação de uma nova área de inteligência artificial em 2024 colocam a empresa na rota de 20 milhões de reais em faturamento para 2025.

A empresa também expandiu sua atuação para o cenário internacional, com projetos nos Estados Unidos, Portugal e Suíça.

Como eles passaram por uma falência e montaram um negócio

A trajetória de Tavares e Lemos, que se uniram ao sócio Diogo Sobral na área de desenvolvimento, é marcada por uma mistura de paixão por tecnologia e resiliência.

Sem apoio financeiro inicial, a postura foi de "solidez e pé no chão", como define Rafael Tavares, garantindo que a empresa atravessasse crises e a pandemia sem perder espaço.

"Viemos de baixo, sem apoio financeiro de família. Por isso, não podemos ser kamikazes: crescemos com solidez e pé no chão", afirma Tavares, em linha com a cultura de crescimento sustentável.

O embrião da Usabit nasceu com a criação de sites ainda na adolescência.

O choque veio, porém, na transição de freelances para a estrutura formal de uma empresa.

"Com muito conhecimento técnico e pouquíssima habilidade empreendedora, quebramos no ano seguinte" à fundação em 2014, diz Tavares.

Falidos, recusaram ofertas de emprego e insistiram em um novo modelo, conquistando o primeiro grande contrato com o banco Brasil Plural, por meio da Genial Investimentos.

O sócio Rodrigo Lemos aponta que um dos desafios no início foi a gestão de pessoas.

"Minha maior dificuldade no início foi entender que eu precisaria ensinar e não só executar. A virada aconteceu quando entendi que o meu papel era treinar e delegar", afirma Lemos.

A solução veio com a implementação de processos, documentação e revisão técnica, que permitiram o crescimento. "Erramos muito, mas sempre tivemos a qualidade de 'errar rápido' e movimentar a empresa com agilidade", complementa Tavares.

A proximidade com o time e a filosofia de delegar e treinar funcionaram.

"Tivemos vários casos, mas um é especial: um menino de 17 anos que queria 'trabalhar com internet'. Abraçamos a causa, ensinamos do zero e hoje ele é desenvolvedor pleno com a gente", relata Lemos.

O nome da empresa, inspirado em "usability" (usabilidade em inglês), reflete o foco inicial em design e experiência do usuário, que evoluiu para o desenvolvimento de software e outsourcing de tecnologia, hoje a principal fonte de receita da Usabit, que adota o slogan “Desenvolva o Impossível”.

IA e produtos próprios: o futuro da Usabit

Com 10 anos de mercado, a Usabit vive um momento de consolidação estratégica e se posiciona como uma consultoria madura, focada em ajudar empresas a expandirem tecnologicamente com a inteligência artificial.

"Nosso maior desafio é nos manter competitivos frente às transformações rápidas do setor de tecnologia", afirma Lemos.

A empresa já atua em duas frentes de crescimento: IA e produtos próprios.

A Usabit já se considera "100% IA-based" (ou seja, com um modelo de negócio baseado em inteligência artificial) e está fortemente conectada ao uso estratégico da inteligência artificial por seus clientes.

Além de desenvolver produtos como plataformas de gestão de portfólios e portais do cliente para o setor financeiro — onde automação e análise preditiva são cruciais — a companhia inaugurou uma área dedicada à IA em 2024 para criar novas plataformas internas e externas.

Entre os projetos de IA em desenvolvimento, estão:

Assistentes/agentes virtuais para gestão de condomínios;

Automações para RH;

Robôs de cobrança;

Inteligência artificial para compliance de grandes empresas;

Painéis de correlação preditiva, que cruzam múltiplas fontes de informação para gerar decisões baseadas em evidência.

O próximo passo é tornar a IA uma camada transversal em todos os produtos e serviços da Usabit, "unindo automação, design e análise de dados para que cada projeto entregue já nasça com IA embutida".

Além da IA, a empresa aposta em produtos próprios, com planos de aceleração que incluem a aquisição de uma empresa de contabilidade online.

A Usabit também mantém uma área voltada a criar novos negócios digitais que podem ser lançados em parceria com investidores ou vendidos a grandes marcas, a exemplo da edtech Evob, que nasceu dentro da Usabit e hoje atua de forma independente.

O futuro é visto como o de uma consultoria de tecnologia com "pensamento cognitivo", onde a IA é empregada como parte da estratégia de negócio dos clientes.