Magalu vai dar 50% de cashback para rivalizar com dia dos solteiros chinês

O Magalu preparou uma série de ações para o mês da Black Friday. Entre elas, dois dias de "CashBlack". A promoção acontecerá nos dias 10 e 11, quarta e quinta-feira, e dará 5 milhões em dinheiro de volta aos clientes que comprarem os itens selecionados pelo superaplicativo da empresa. O cashback será de até 50%.

A varejista decidiu usar a data promocional este ano para rivalizar com o Dia dos Solteiros, que sites de origem asiática vêm tentando emplacar no Brasil nos últimos anos.

Os chineses transformaram o dia 11 de novembro numa data comercial na década de 90. Lá, os solteiros passaram a se presentear nesse dia, em uma comemoração similar ao Dia dos Namorados.

A ideia da empresa parece ser na direção de "neutralizar" o Dia dos Solteiros, enquanto a data não engrena, criando um lógica própria com percentuais agressivos de cashback no mês da Black Friday. A própria Black Friday foi "importada" dos Estados Unidos e cresceu no Brasil a partir de 2015.

Black Friday do Magalu

Semana passada, a varejista anunciou que repetirá o Show Black das Blacks Magalu, pelo terceiro ano consecutivo, em 25 de novembro.

O espetáculo terá duas horas e meia de duração e será apresentado por Luciano Huck e Anitta, com transmissão na íntegra pelo canal Multishow a partir das 22h e entradas ao vivo durante o programa ‘The Voice Brasil’, na TV Globo.

Além dos shows de Jorge e Mateus, Luísa Sonza e Zé Vaqueiro, a live terá desfiles de moda e, o mais importante: ofertas com até 80% de desconto.

A empresa, no entanto, ampliou o prazo de ofertas para o mês inteiro com a campanha “Agora ou Nunca”. Descontos de até 80% são liberados diariamente para produtos de todas as categorias.

São ofertas que duram apenas 24 horas e valem tanto nas lojas físicas, como no site e no superaplicativo. As ofertas antecipadas -- que vão de eletroeletrônicos recém-lançados a produtos de supermercado -- não voltarão mais baratas no dia da Black Friday.

A empresa, no entanto, ampliou o prazo de ofertas para o mês inteiro com a campanha “Agora ou Nunca”. Descontos de até 80% são liberados diariamente para produtos de todas as categorias.

São ofertas que duram apenas 24 horas e valem tanto nas lojas físicas, como no site e no superaplicativo. As ofertas antecipadas -- que vão de eletroeletrônicos recém-lançados a produtos de supermercado -- não voltarão mais baratas no dia da Black Friday.

Como nas edições anteriores, o show “Black das Blacks” deste ano vai misturar entretenimento, conteúdo e ofertas em tempo real. O apresentador Luciano Huck comandará o espetáculo com a cantora Anitta, que também fará uma apresentação musical.

Os artistas escalados para a noite são Luísa Sonza, Gaby Amarantos, Gloria Groove, a dupla sertaneja Jorge e Mateus, Zé Vaqueiro e Léo Santana.

O ator Tiago Abravanel e Dandara Mariana assumem o posto de “merchandeiros”, e serão responsáveis por anunciar ofertas durante a transmissão. O formato do evento, inaugurado no país pelo Magalu, em 2019, é uma criação da agência Ogilvy Brasil, em parceria com a Globo.

O evento terá, ainda, desfiles de moda com os temas praia, gala e esporte. O Magalu convidou um elenco diverso de modelos para refletir a pluralidade de culturas e interesses dos brasileiros, uma das principais características da vertical de moda da companhia e de sua marca própria de vestuário, a recém-lançada Vista Magalu.

Os principais figurinos, acessórios e calçados dos desfiles e das apresentações estarão à venda no superapp do Magalu.

A “Black das Blacks” de 2021 tem como principal inspiração o aplicativo da companhia, que reúne todo o ecossistema da companhia, formado por marcas como Netshoes, Época Cosméticos e KaBum!, e-commerce de tecnologia que comprado pela empresa neste ano.