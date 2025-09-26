Luuna dará travesseiro grátis a clientes que visitarem suas lojas vestidos de roupão

A Luuna completa 10 anos de atuação global em 2025 e celebra a data com uma ação promocional em suas lojas no Brasil. A iniciativa começa nesta sexta-feira, 26, e segue até domingo, 28. Clientes que visitarem qualquer uma das seis unidades da marca trajando um roupão receberão gratuitamente um travesseiro.

Segundo a empresa, serão distribuídos mais de R$ 100 mil em prêmios. A iniciativa foi criada em parceria com a agência Crush e contará também com uma atmosfera festiva nas lojas, com música, interações especiais e descontos exclusivos.

“Assim como o roupão representa conforto e acolhimento, queremos que nossos clientes se sintam celebrados nesta data tão especial. A ação reflete nosso DNA inovador e nossa paixão por experiências que unem praticidade, qualidade e um toque de diversão”, diz Giovana Resstom, gerente de marketing da Luuna.

A ação ocorre em um momento de expansão da companhia no Brasil. Em três anos, a Luuna inaugurou seis lojas físicas em São Paulo e região metropolitana, sendo a mais recente no bairro Vila Nova Conceição, na capital. As demais estão nos bairros Jardim Europa, Perdizes e Ibirapuera, além de São Bernardo do Campo e Guarulhos.

O investimento em lojas é parte da estratégia de reforçar a experiência omnichannel. A marca combina o alcance do comércio eletrônico, que atende todo o país, com a experimentação presencial em pontos físicos.

“Entendemos que a jornada de compra de um colchão é única para cada pessoa. Alguns clientes compram online sabendo que terão 100 noites para testar o produto, enquanto outros valorizam experimentar várias opções nas lojas. Nosso modelo foi pensado para acolher todas essas preferências”, afirma Resstom.

Os colchões são vendidos no modelo “bed in a box”, entregues compactados em caixas de transporte fácil, sem custo adicional. A empresa afirma que já soma mais de dois milhões de clientes no mundo e que o conceito da compra prática e digitalizada segue como pilar de crescimento.

A marca também ampliou recentemente seu portfólio com acessórios de alto valor agregado, como jogos de cama de algodão 400 fios, edredom duvet modular, protetor de colchão Cooling e pillow top Cooling. A linha de produtos complementares reforça a proposta de oferecer soluções completas para o sono.

Endereços das lojas Luuna

• Rua João Cachoeira, 1279, Vila Nova Conceição, São Paulo

• Av. Europa, 660, Jardim Europa, São Paulo

• Av. Sumaré, 1099, Perdizes, São Paulo

• Shopping Ibirapuera, Piso Campo Belo, Av. Ibirapuera, 3103, Indianópolis, São Paulo

• Rua Jurubatuba, 675, Centro, São Bernardo do Campo

• Av. Paulo Faccini, 774, Macedo, Guarulhos