Luuna dará travesseiro grátis a clientes que visitarem suas lojas vestidos de roupão

Ação que começa hoje e segue até domingo distribuirá R$ 100 mil em produtos e reforça a estratégia omnichannel da marca no Brasil

Juliana Pio
Editora-assistente de Marketing e Projetos Especiais

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 11h15.

A Luuna completa 10 anos de atuação global em 2025 e celebra a data com uma ação promocional em suas lojas no Brasil. A iniciativa começa nesta sexta-feira, 26, e segue até domingo, 28. Clientes que visitarem qualquer uma das seis unidades da marca trajando um roupão receberão gratuitamente um travesseiro.

Segundo a empresa, serão distribuídos mais de R$ 100 mil em prêmios. A iniciativa foi criada em parceria com a agência Crush e contará também com uma atmosfera festiva nas lojas, com música, interações especiais e descontos exclusivos.

“Assim como o roupão representa conforto e acolhimento, queremos que nossos clientes se sintam celebrados nesta data tão especial. A ação reflete nosso DNA inovador e nossa paixão por experiências que unem praticidade, qualidade e um toque de diversão”, diz Giovana Resstom, gerente de marketing da Luuna.

A ação ocorre em um momento de expansão da companhia no Brasil. Em três anos, a Luuna inaugurou seis lojas físicas em São Paulo e região metropolitana, sendo a mais recente no bairro Vila Nova Conceição, na capital. As demais estão nos bairros Jardim Europa, Perdizes e Ibirapuera, além de São Bernardo do Campo e Guarulhos.

O investimento em lojas é parte da estratégia de reforçar a experiência omnichannel. A marca combina o alcance do comércio eletrônico, que atende todo o país, com a experimentação presencial em pontos físicos.

“Entendemos que a jornada de compra de um colchão é única para cada pessoa. Alguns clientes compram online sabendo que terão 100 noites para testar o produto, enquanto outros valorizam experimentar várias opções nas lojas. Nosso modelo foi pensado para acolher todas essas preferências”, afirma Resstom.

Os colchões são vendidos no modelo “bed in a box”, entregues compactados em caixas de transporte fácil, sem custo adicional. A empresa afirma que já soma mais de dois milhões de clientes no mundo e que o conceito da compra prática e digitalizada segue como pilar de crescimento.

A marca também ampliou recentemente seu portfólio com acessórios de alto valor agregado, como jogos de cama de algodão 400 fios, edredom duvet modular, protetor de colchão Cooling e pillow top Cooling. A linha de produtos complementares reforça a proposta de oferecer soluções completas para o sono.

Endereços das lojas Luuna

Rua João Cachoeira, 1279, Vila Nova Conceição, São Paulo

Av. Europa, 660, Jardim Europa, São Paulo

Av. Sumaré, 1099, Perdizes, São Paulo

Shopping Ibirapuera, Piso Campo Belo, Av. Ibirapuera, 3103, Indianópolis, São Paulo

Rua Jurubatuba, 675, Centro, São Bernardo do Campo

Av. Paulo Faccini, 774, Macedo, Guarulhos

