Marketing

De máscara de abacate à indústria de US$ 6,3 trilhões: o boom global do bem-estar

De receitas caseiras à sofisticação global, o mercado de wellness transforma hábitos e impulsiona marcas em um mercado que não para de crescer

Consumidores buscam experiências que unem corpo, mente e alma em um mercado de bem-estar que já movimenta US$ 6,3 trilhões no mundo

Consumidores buscam experiências que unem corpo, mente e alma em um mercado de bem-estar que já movimenta US$ 6,3 trilhões no mundo

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 05h00.

Tudo sobreestrategias-de-marketing
Saiba mais

*Por Ana Paula Krainer

Nos últimos cinco anos, a indústria do bem-estar passou por uma transformação impressionante. Inúmeras categorias e marcas surgiram, algumas se duplicaram e muitas agregaram valor ao mercado global.

Na minha família, o bem-estar era simples: máscara de abacate no cabelo, mel com limão para a imunidade, sopa curativa da minha mãe, óleo de fígado de bacalhau, velinhas e orações, aulas de dança e passeios de patins.

Hoje, o cenário é outro: academias que remetem a clubes exclusivos, sucos verdes ao preço de uma refeição, retiros que enfatizam a “cura da alma”, suplementos baseados em estudos científicos, profissionais de saúde altamente especializados, celebridades e influenciadores lançando suas próprias linhas de produtos dentro desse contexto.

O bem-estar se tornou um mercado sofisticado e global:

  • Avaliado em US$ 6,3 trilhões em 2023, maior que o PIB da Alemanha e do Japão juntos, quase três vezes o PIB do Brasil (Global Wellness Institute e FMI/Banco Mundial)
  • Projetado para ultrapassar US$ 9 trilhões até 2028

Consumidores: bem-estar como estratégia de sobrevivência

Gastos com bem-estar não diminuem mais em crises. No Brasil, aumentaram consistentemente nos últimos 15 anos, com destaque para suplementação e exames (IBGE). Em 2023, os consumidores gastaram, em média, 15% a mais em serviços relacionados ao bem-estar.

Millennials e Geração Z lideram a mudança: 58% planejam aumentar seus gastos nos próximos 12 meses. Academias quase dobraram, de 30 mil para 57 mil, e o faturamento com suplementos passou de R$ 187 milhões para R$ 723 milhões.

O estudo "The Future of Wellness Trends Survey" (McKinsey, 2025), com mais de 9 mil pessoas, mostra que as pessoas trocam bens materiais por experiências que ajudam a se sentir melhor, pensar com mais clareza e viver plenamente.

Principais áreas em crescimento:

  • Nutrição funcional: alimentos e bebidas com benefícios à saúde, incluindo supergreens, adaptógenos e probióticos.
  • Beleza: produtos com ingredientes ativos, cosméticos ingestíveis e procedimentos estéticos preventivos.
  • Longevidade: serviços e produtos que apoiam o envelhecimento saudável, como terapias virtuais e cuidados com a pele.
  • Experiências presenciais e wellness travel: retiros, experiências imersivas e aprendizado prático.
  • Gestão de peso: programas nutricionais, produtos fortificados e medicamentos inovadores (GLP-1).
  • Saúde mental: soluções digitais, mindfulness e mudanças no estilo de vida.

Bem-estar não é luxo — é um salva-vidas.

Marcas: inovação como vantagem competitiva

O cenário atual cria oportunidades estratégicas para marcas que incorporam o bem-estar em seu DNA. Negócios inovadores conquistam mais do que vendas: ganham confiança, lealdade e resiliência. Empresas que entendem que cuidar do corpo, da mente e da alma está diretamente ligado ao sucesso do negócio conseguem se destacar em um mercado altamente competitivo e em crescimento.

Alguns exemplos recentes no Brasil mostram como essa estratégia funciona na prática:

  • Herbalife: expandiu consultores e canais digitais, aproveitando a crescente busca por performance e bem-estar pós-pandemia. A empresa registrou crescimento na demanda por shakes, vitaminas e suplementos, mantendo o foco em comunidade, estilo de vida saudável e engajamento direto com o consumidor.
  • Buddha Spa: consolidou-se como a maior rede de spas urbanos da América Latina, com mais de 120 unidades no Brasil, faturando R$ 150 milhões em 2024 e prevendo crescimento de 40% em 2025, oferecendo experiências que combinam relaxamento, bem-estar físico e mental, criando uma verdadeira comunidade de clientes fiéis.

O futuro pertence às marcas que:

  • 1. Criam produtos e serviços centrados no bem-estar, pensando em soluções completas que impactam corpo, mente e alma.
  • 2. Oferecem experiências imersivas, capazes de engajar emocionalmente o consumidor e transformar o consumo em vivência memorável.
  • 3. Integram sustentabilidade, inclusão e saúde mental em seu propósito, mostrando que inovação e responsabilidade caminham juntas.

Marcas que inovam para o bem-estar constroem resiliência não apenas para si mesmas, mas também para seus clientes, em um mercado que passou de sopas curativas e velinhas em casa para uma indústria global de trilhões de dólares.

Cuidar do corpo, da mente e da alma é também cuidar do negócio. E a sua marca, está pronta para essa transformação?

  • *Ana Paula Krainer é executiva de marketing com 20 anos de experiência em multinacionais como PepsiCo, Coca-Cola, Mondelez, Merck e Haleon, com atuação no Brasil, América Latina, EUA e em times globais. Formada em Comunicação pela UFPR, e pós-graduação pela FGV, liderou iniciativas de transformação e alto impacto em mais de 25 marcas nos setores de bens de consumo e saúde
Acompanhe tudo sobre:estrategias-de-marketing

Mais de Marketing

Creators economy: TikTok fecha patrocínio com CCXP e cria espaço para formação de influenciadores

Luuna dará travesseiro grátis a clientes que visitarem suas lojas vestidos de roupão

Caboré 2025 divulga lista completa de indicados em 14 categorias

O mundo é de quem traduz

Mais na Exame

Mundo

Comício de político e ex-astro do cinema deixa 40 mortos na Índia

Casual

Wagner Moura ganha prêmio em Festival de Cinema de Zurique

ESG

Youcom, da Renner, lança primeiro jeans circular preto do Brasil

Tecnologia

Brasileiros vencem competição nuclear na Rússia com projeto de base lunar sustentável