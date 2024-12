Nestlé fecha parceria para colocar Kit Kat nas lojas da Brasil Cacau

A Brasil Cacau, marca do Grupo CRM, inaugura nesta quarta-feira, 18, sua primeira loja-conceito no Shopping Morumbi, em São Paulo. Além de apresentar uma nova experiência de compra, a loja também marca o início de uma parceria inusitada: no mix de produtos, estarão sabores exclusivos de KitKat, a marca da Nestlé.

A "mistura" entre chocolates da Brasil Cacau e da Nestlé só é possível graças à sociedade firmada no ano passado, quando a multinacional suíça adquiriu o controle do Grupo CRM em uma operação avaliada em cerca de R$ 4 bilhões. Agora, KitKat ganha um novo canal de vendas no Brasil: as lojas especializadas da Brasil Cacau, que já conta com 500 unidades e 15 anos de história.

Um novo canal de vendas para KitKat

A parceria começa em 50 lojas da Brasil Cacau, mas o objetivo é ambicioso. Até o fim de 2025, KitKat estará disponível em todas as unidades da marca. “Estamos começando com um número reduzido para entender qual portfólio funciona melhor. Mas o apetite é grande, e a meta é chegar a 500 lojas,” diz Renata Vichi, CEO do Grupo CRM.

A distribuição em larga escala nas lojas Brasil Cacau complementa a presença das lojas exclusivas KitKat Chocolatory, que possuem uma escala bem menor. Atualmente, são cinco unidades no Brasil, sendo quatro em São Paulo – incluindo a flagship no Shopping Morumbi, inaugurada em 2019 – e uma no Rio de Janeiro, no Barra Shopping, aberta em março deste ano. Além disso, a marca opera cinco quiosques no estado de São Paulo.

Essa estratégia reforça o modelo de operação enxuto que também é adotado por outras marcas globais. A Hershey’s, por exemplo, opera um número limitado de unidades, localizadas em destinos turísticos como Nova York, Las Vegas e Singapura. Por outro lado, a Lindt aposta pesado no varejo físico, com mais de 520 lojas ao redor do mundo, incluindo o Brasil, além de flagships icônicas como a Lindt Home of Chocolate, na Suíça.

Segundo Nathaly Glashan, gerente de marketing de chocolates da Nestlé, essa expansão nas lojas Brasil Cacau oferece um canal estratégico para se aproximar ainda mais dos consumidores. A ideia é oferecer espaços dedicados, com design próprio e produtos exclusivos, como o conceito "monte e combine", que permite montar combinações personalizadas de chocolates.

“Queremos que a experiência KitKat vá muito além do consumo. É sobre criar um ponto de contato direto e inovador com o público jovem, oferecendo algo que eles não encontram no varejo tradicional,” diz Glashan.

Essa estratégia também reforça o posicionamento premium da Brasil Cacau. Nos últimos anos, a marca tem investido em inovação para se destacar em um mercado competitivo. Um exemplo disso foi o sucesso da Páscoa de 2024, quando lançou releituras trufadas de Prestígio e Lollo, dois clássicos da Nestlé. A iniciativa viralizou nas redes sociais e alavancou as vendas no período.

Parceria estratégica

Para a Nestlé, a expansão com a Brasil Cacau é uma oportunidade de aumentar a capilaridade e fortalecer sua presença em um canal especializado. “A sinergia entre as marcas é clara. KitKat tem total aderência à proposta da Brasil Cacau, que já possui tradição em formatos personalizados e inovadores,” afirma Renata Vichi.

O movimento também reflete a estratégia global da Nestlé de reforçar sua presença em canais diretos ao consumidor, oferecendo experiências premium. Apesar disso, a CEO do CRM garante que o modelo de negócios do grupo permanece inalterado, com foco no aumento de franquias e na autonomia operacional. “Inovamos em produtos, mas não mudamos a essência do negócio,” diz Vichi.

O plano para 2025 é robusto: a Brasil Cacau pretende abrir mais 45 lojas, totalizando 545 unidades, todas com a integração de KitKat. A expectativa é consolidar a presença do chocolate em novos canais e explorar o potencial de sabores exclusivos, criando uma experiência única para os consumidores brasileiros.