Levi’s leva cantora brasileira Ludmilla ao Super Bowl

No palco da maior festa americana do esporte, uma brasileira vai brilhar. Com a chegada do Super Bowl LX, que será disputado no Levi’s Stadium, na Califórnia, Estados Unidos, a marca de jeans reforça seu papel como proprietária do naming rights da arena e celebra a festa com o projeto Levi’s Home Turf.

Em uma semana imersiva em cultura, estilo e comunidade, repleta de ativações, a Levi’s apresenta uma pop-up exclusiva e lançamentos de collabs com Jordan Brand e Starter. Com foco na conexão com o Brasil, a Levi’s leva a cantora brasileira Ludmilla como parte das atrações do evento, que acontece no próximo dia 8 de fevereiro.

Segundo a marca, Ludmilla se junta ao evento em um momento emblemático, refletindo valores centrais da Levi’s como autenticidade, liberdade de expressão e relevância cultural. A artista, considerada uma das maiores cantoras pretas da América Latina, acompanha as ativações na Bay Area, área da Baía de São Francisco.

Collab com a Jordan

“O Super Bowl é um dos maiores encontros entre música, esporte e cultura pop no mundo”, diz Ludmilla. “Estar presente nesse contexto é uma oportunidade de acompanhar de perto um evento que também reflete o crescimento e a força da música latina em escala global, com a apresentação do Bad Bunny, que eu admiro muito.”

Com uma série de ativações por toda a cidade, a Levi’s homenageia a cultura da região com lançamentos de collabs exclusivas, shows ao vivo, experiências de varejo e oficinas de customização que capturam o espírito local. Ludimilla marcará presença em ativações selecionadas, vivenciará os bastidores do evento e se conectará com artistas, criadores e comunidades locais.

Durante a semana, colecionadores de sneakers poderão também conferir drops limitados de calçados e vestuário em collab com a Jordan Brand na pop-up Levi’s Home Turf, com opções especiais de personalização, como patches bordados e travas de cadarço. A marca apresenta ainda uma colaboração com a Starter, trazendo jaquetas da NFL com a estética autêntica da região.

Os espaços receberão aparições do rapper E-40 e de outros atletas e músicos, criando momentos especiais para os fãs e reforçando a conexão da marca com as comunidades locais – e, por que não, com o Brasil.