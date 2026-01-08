Leroy Merlin muda nome nas redes após revelação de ator de Stranger Things

A Leroy Merlin promoveu uma mudança temporária em seu perfil no Instagram no Brasil para homenagear o ator Joe Keery, conhecido mundialmente pelo papel de Steve Harrington na série Stranger Things. A iniciativa foi motivada por uma revelação recente do artista, que contou ter considerado usar “Leroy Merlin” como nome artístico em sua carreira musical.

A declaração foi feita por Keery em um podcast no qual relatou que, após uma viagem à Europa, se interessou pela sonoridade do nome. Segundo ele, a ideia foi descartada ao descobrir que não se tratava de um nome inédito, mas de uma das maiores redes de lojas de soluções completas para o lar da Europa — e também do Brasil.

A brincadeira ganhou tração nas redes sociais após a matriz francesa da Leroy Merlin reagir ao comentário do ator. Na sequência, a operação brasileira decidiu entrar no movimento e atualizou o layout de seu perfil no Instagram para aproveitar o momento. A imagem do perfil passou a exibir o logo da marca com elementos visuais que remetem ao personagem mais conhecido de Keery, acompanhado do nome “DJO Merlin”, em referência ao pseudônimo musical adotado pelo ator, Djo.

Leroy Merlin vira “Djo Merlin” após menção de ator de Stranger Things (Divulgação)

Além da imagem, a bio do perfil também recebeu referências diretas ao ator e ao personagem que o projetou globalmente. A mudança não alterou a identidade institucional da marca, mas funcionou como uma ação pontual de engajamento nas redes sociais.

De acordo com a empresa, a iniciativa gerou interações positivas e orgânicas, com comentários e reações de fãs do ator e de usuários que acompanharam a história desde a declaração no podcast. A repercussão reforçou a visibilidade da marca em um território fora de sua comunicação tradicional.

A mudança no perfil foi anunciada como temporária e faz parte de um conjunto de iniciativas da marca para gerar conversas com potencial de repercussão online, sem o uso de campanhas publicitárias convencionais. A ideia é ampliar presença no ambiente digital e dialogar com públicos conectados a entretenimento, música e cultura pop.