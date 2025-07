Lembra da patinadora do Carrefour? Ela está de volta em campanha de 50 anos da rede

O Grupo Carrefour Brasil resgatou a figura da patinadora, símbolo que marcou gerações, para a campanha dos 50 anos da marca no país. Segundo a empresa, a personagem será um dos elementos que evocam a memória afetiva do público na ação, que estreia em julho e vai até outubro.

Criada pela agência Publicis, a campanha é estrelada pelo apresentador Marcos Mion. Ele será peça central na estratégia de comunicação, principalmente neste início, com o objetivo de ampliar a mensagem nas redes sociais.

“Celebrar 50 anos no Brasil é um marco que traduz nossa trajetória de proximidade com o consumidor e nossa capacidade de nos reinventarmos ao longo do tempo”, diz Claudia Vilhena, CMO do Carrefour Varejo e do Sam’s Club. “Mion nos ajudará a amplificar essa mensagem e a reforçar nosso compromisso de estar sempre ao lado dos nossos clientes", complementa.

O conceito central da ação, “Alimente o Seu Melhor”, se desdobra em vários sentidos: alimentar a si mesmo, as conquistas pessoais, as escolhas, as relações e a comunidade. A intenção é reforçar a trajetória da rede de supermercados no Brasil ao longo das últimas décadas. Ao mesmo tempo, destacar o seu compromisso com um varejo mais inclusivo, digital e alinhado aos hábitos e necessidades dos consumidores.

“Queremos continuar evoluindo junto aos brasileiros, respeitando as particularidades de cada região e oferecendo um ecossistema completo de soluções que tornem a vida das pessoas mais simples e com mais qualidade”, diz Vilhena. “Nada mais justo do que colocar o consumidor no centro de cada iniciativa, para que ele se sinta reconhecido, emocionado e beneficiado”, complementa Luís Figueiredo, diretor executivo de criação da Publicis.

Além da comunicação digital, a campanha destaca o Carrefour como um ecossistema que integra lojas físicas e canais online. A rede está presente em 19 estados e no Distrito Federal, com mais de 790 pontos de venda, entre hipermercados, supermercados, lojas de conveniência, postos de combustível, drogarias, app e e-commerce.

De cupom a out of home

Dentro das ações de aniversário, os produtos de marca própria terão destaque. O grupo prevê experimentação, visibilidade e valorização dessa linha, considerada estratégica para a competitividade e a democratização do acesso a preços mais acessíveis.

Entre as ativações está a iniciativa “R$ 50 para quem tem 50”, que oferece cupons de desconto para clientes do programa Meu Carrefour nascidos em 1975, ano da fundação da marca no Brasil. A ação usa dados do sistema de CRM para personalizar o contato e reforçar o relacionamento.

Outra novidade será a ocupação do minuto 50 na prorrogação das partidas de futebol transmitidas pela Rádio 97FM durante o Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Nesse intervalo, o Carrefour divulgará ofertas exclusivas, buscando se aproximar do público em um momento de atenção e envolvimento emocional.

O grupo também utilizará relógios digitais em cidades como São Paulo, Porto Alegre e Recife para exibir ofertas especiais no minuto 50 de cada hora, criando um ponto de contato urbano e constante com os consumidores. “Outras iniciativas, que ainda estão em desenvolvimento, prometem surpreender e presentear os clientes ao longo do período comemorativo”, diz a CMO.

Nova liderança no comando brasileiro

O Grupo Carrefour Brasil registrou lucro líquido ajustado de R$ 282 milhões no primeiro trimestre de 2025, alta de 446,6% em relação ao mesmo período de 2024. Conforme mostrou a EXAME, este foi o último balanço da empresa como companhia de capital aberto, após a decisão do controlador de fechar o capital e retirar as ações da B3 em 30 de maio.

Com a conclusão da deslistagem, o Carrefour anunciou uma mudança no comando da operação no Brasil. O CEO Stéphane Maquaire deixou o cargo e foi substituído pelo atual COO, o argentino Pablo Lorenzo, que também assumiu a liderança da companhia na América Latina.

Em fevereiro, o CEO global do Carrefour, Alexandre Bompard, afirmou que a empresa estuda se desfazer de ativos e subsidiárias considerados não estratégicos, para concentrar esforços em seus principais mercados: França, Espanha e Brasil. Dentro desse movimento, o grupo avalia a venda da operação na Argentina.