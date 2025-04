Carrefour: O trade que está fazendo o mercado comprar ações antes da deslistagem

Editora do EXAME IN

A demanda por ações do Carrefour Brasil está alta às vésperas da assembleia que vai decidir sobre a deslistagem da companhia da B3, marcada para o dia 25.

A Península, que tinha 4,9% dos papéis, vendeu tudo a mercado nos últimos 10 dias, sem pressionar a ação para baixo. Ontem, o GIC fez um block trade de 2,4% da companhia, que movimentou R$ 425 milhões, a um preço de R$ 8,38 por papel – um desconto irrisório em relação aos R$ 8,50 oferecidos pela matriz francesa para tirar a companhia da bolsa.

A aposta do mercado é que, depois de muita resistência de minoritários, e aumento da oferta (que começou em R$ 7,70), o negócio vai ser aprovado.

Normalmente, fundos com perfil de arbitragem entram nesses momentos para embolsar o ganho temporal entre o preço de tela e o que vai ser garantido na operação.

Mas a vantagem dessa vez não está na pequena diferença, de pouco mais de 1%, entre o preço de tela atual e o oferecido no fechamento de capital, mas sim na arbitragem com a opção de conversão da participação em papéis do Carrefour França.

Dois fundos locais que entraram ontem na operação relatam que há um ganho de cerca de 8% a ser capturado em menos de um mês nessa arbitragem.

O trade envolve vender a descoberto as ações do Carrefour França. "Se você converter as ações do Carrefour Brasil para Carrefour França, recebe as ações lá. Ao receber lá, entrega as ações que você estava short e tem esse 8% em relação à conversão do preço que foi o leilão de ontem", explica o gestor de um deles.

Um outro fundo local, contudo, acredita que os ganhos são bem menores. "Entramos pequeno para testar, mas tenho a impressão de que o pessoal está fazendo conta errada", diz.

Só no block trade de ontem, o volume vendido de Carrefour Brasil foi 2 vezes superior à média diária dos últimos 30 dias.