Carrefour anuncia troca na operação brasileira, que será comandada por argentino

Em meio ao seu processo de deslistagem na bolsa de valores brasileira, o Carrefour anunciou nesta segunda-feira, 7, uma mudança no alto escalão de sua operação no Brasil. O atual CEO, Stéphane Maquaire, deixará a posição na semana que vem, e será substituído pelo atual COO, o argentino Pablo Lorenzo, que também será responsável por comandar a companhia na América Latina.

Em comunicado aos investidores, Alexandre Bompard, presidente do conselho e CEO do grupo Carrefour, disse que Lorenzo é um dos principais executivos do grupo e está preparado para o novo desafio. "Ele liderou com sucesso a reestruturação de nossas operações na Argentina, supervisionou a integração operacional do Grupo Big ao lado de Stéphane Maquaire e está liderando a retomada comercial do Carrefour Brasil nos últimos 18 meses."

Contornando a crise

Bompard também elogiou Maquaire. "Gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos a Stéphane por sua contribuição para nossa transformação e desenvolvimento durante seus seis anos na América Latina", reiterou.

Maquaire assumiu a operação brasileira do Carrefour em 2021 depois de liderar a jornada de transformação digital da empresa na Argentina. Naquela ocasião, a empresa tentava contornar uma crise de reputação no Brasil após a morte de um consumidor por seguranças terceirizados em uma de suas unidades em 2020.