Carrefour vai sair da B3 nesta sexta; saiba o que acontecem com as ações

Após três meses do anúncio de fechamento de capital, o Carrefour Brasil deixará oficialmente a B3 nesta sexta-feira, 30 de maio.

A decisão foi aprovada em assembleia realizada em abril, com a adesão de acionistas que representam cerca de 59% do capital. Os demais votaram contra ou se abstiveram.

Segundo comunicado da companhia, a segunda maior acionista, a Península Participações, declarou que optará por converter integralmente sua participação em ações do Grupo Carrefour. A decisão também marca um novo capítulo para o family office, que já estudava a venda de sua fatia de 7,3% na companhia após a morte de Abílio Diniz.

"O acionista já declarou que optará pela alternativa de receber ações do Grupo Carrefour, convertendo integralmente sua participação no Brasil em ações do grupo. Segundo a Península, essa decisão reflete confiança na liderança e nas perspectivas do Grupo Carrefour", diz o comunicado.

O que acontece com as ações do Carrefour?

Investidores brasileiros receberão BDRs representando ações da Carrefour negociadas na Euronext Paris. Esses BDRs serão negociáveis na B3 a partir de 2 de junho de 2025, como “ex-dividendos”, que serão pagos pelo Itaú em nome dos titulares, entre os dias 6 e 13 de junho.

O Carrefour deverá declarar o pagamento de dividendos em dinheiro no valor de 0,92 euros (aproximadamente R$ 5,90) por ação.

Já os investidores não qualificados que não desejem manter ações ou BDRs poderão usar o procedimento de venda assistida ("Sale Facility"), por meio do agente de custódia em 4 e 5 de junho. As ações CSA serão vendidas e o valor líquido repassado ao investidor.

Outra opção é o cancelamento gratuito dos BDRs entre 4 e 17 de junho e passar a deter ações da companhia diretamente na França, por meio de seus agentes de custódia.

Os investidores que participaram da reorganização puderam escolher entre diferentes classes de ações (A, B ou C), cada um com tributações e operações distintas, especialmente para investidores não residentes (INRs). A classe C exige comprovação de pagamento de Imposto de Renda (IR) ou de isenção documental. Para essas classes, há cobrança posterior de IRRF, comunicada pela B3 até 13 de junho de 2025.

A relação de troca das ações aprovada em assembleia oferece três opções: