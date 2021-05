Lego lança versão LGBT+, sem gênero e que monta arco-íris

A Lego, uma das marcas de brinquedo mais populares do mundo, vai lançar um conjunto de peças em celebração ao orgulho LGBTQIA+. São 11 miniaturas de 11 cores em alusão à bandeira arco-íris, símbolo da comunidade gay. São 346 peças que formam os bonecos, de frente para um painel colorido.

O modelo tem cerca de 10 centímetros de altura e estará à venda em 1 de junho, para marcar o início do mês do orgulho gay. Na Europa, o preço recomendado é de 34,99 euros.

Apesar de serem feitos cada um para um cor padrão, todos os bonecos têm cabelos, braços, cabeças e cabelos que podem ser trocados.

“Todo mundo é único, e com um pouco mais de amor, aceitação e compreensão no mundo, todos nós podemos nos sentir mais livres para sermos nosso verdadeiro eu INCRÍVEL! Este modelo mostra que nos importamos e que realmente acreditamos que ‘Todo mundo é incrível’! ”

A Lego foi fundada em 1932 na Dinamarca e seu nome vem das palavras dinamarquesas "leg godt", que significam algo como "brincar bem". Em 2015, o grupo se tornou a maior empresa de brinquedos do mundo em receita, com vendas no valor de 2,1 bilhões de dólares, superando a Mattel, que teve 1,9 bilhão em vendas.