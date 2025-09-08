Kopenhagen e Puravida ampliam parceria com collab que une colágeno e chocolate

A Kopenhagen e a Puravida anunciaram uma nova parceria com o lançamento do Colágeno Protein Língua de Gato Soul Good, que reúne 23 g de proteína e 2,5 g de colágeno bioativo no clássico chocolate Língua de Gato. O produto dá sequência ao Whey Língua de Gato, apresentado em junho deste ano, e amplia a cooperação entre as duas empresas em torno de novos formatos de consumo.

Um estudo da WGSN mostra que 77% dos consumidores da Geração Z se engajam mais com marcas que fazem colaborações estratégicas. Já a NielsenIQ aponta que lançamentos em co-branding têm até 2,5 vezes mais recall espontâneo do que produtos convencionais. Para Kopenhagen e Puravida, os dados reforçam que é possível aproximar indulgência e funcionalidade.

O movimento acompanha o crescimento do setor. O mercado de suplementos alimentares no Brasil movimentou R$ 10,8 bilhões em 2024, segundo a Abiad (Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres), e deve continuar avançando em dois dígitos em 2025. Já a categoria de alimentação saudável soma mais de R$ 15 bilhões ao ano e deve crescer 27% no próximo ano.

A aposta também envolve distribuição. A Kopenhagen, com mais de 800 lojas franqueadas, lançou em 2019 a linha Soul Good, dedicada a produtos funcionais e que já responde por parte relevante das vendas em lojas e no e-commerce. A Puravida, nascida no digital, tem expandido a presença em empórios e farmácias premium para ampliar alcance.

Segundo levantamento da Deloitte, 73% das marcas que apostaram em colaborações entre indústrias em 2023 registraram aumento de penetração em novos canais. No caso da Kopenhagen e da Puravida, a parceria conecta consumidores de perfis distintos: de um lado, a clientela das lojas físicas; de outro, o público que busca conveniência nas compras online.

“O lançamento consolida nossa parceria com a Kopenhagen, unindo a eficiência dos produtos Puravida ao sabor indulgente que só a Kopenhagen oferece”, diz Luciana Buzolin, diretora de marketing da Puravida. Para Pedro Velardo, CMO da Kopenhagen, “a linha Soul Good foi pensada para oferecer uma experiência sensorial completa ao consumidor que valoriza sabor e bem-estar, e essa collab é mais um passo sólido nessa direção”.

O Colágeno Protein Língua de Gato Soul Good busca simbolizar a entrada dos suplementos em novos contextos, como snacks, sobremesas e rotinas de autocuidado. Para especialistas, colaborações desse tipo funcionam como atalhos de credibilidade, permitindo que empresas explorem categorias diferentes sem enfrentar grandes barreiras.

As duas companhias indicam que 2025 terá novos lançamentos funcionais e expansão multicanal, reforçando a estratégia de atuar na interseção entre saúde e prazer.