Jorginho vira sócio da Daki e assume como 'Chief Faria Lima Officer'

A Daki anunciou a entrada de Jorginho, o 'Menzinho', criado e interpretado pelo humorista Fausto Carvalho, como novo sócio e embaixador da marca. Conhecido por satirizar o estereótipo do executivo da Faria Lima, o personagem assume o cargo simbólico de CFLO (Chief Faria Lima Officer) e passa a integrar a estratégia de marketing da empresa.

A parceria faz parte do modelo de media for equity adotado pela startup, que combina exposição de marca com participação societária. O contrato tem duração inicial de 12 meses e prevê entregas recorrentes nas redes sociais do criador, além de ativações no aplicativo e em outros canais da empresa. Os termos financeiros não foram divulgados.

“Acreditamos muito neste formato de parceria e queremos ampliá-lo, especialmente com criadores como o Fausto, com quem já temos uma relação de muito sucesso. A adesão da audiência dele ao app e a sinergia entre nossos públicos mostram que essa é uma via de mão dupla”, diz Felipe Carlo, diretor de marketing da Daki.

A estreia da iniciativa ocorre com um conteúdo gravado no novo escritório da empresa, em que o personagem se apresenta como integrante do C-level. O CFLO também aparece em ações no aplicativo, como listas de compras personalizadas e notificações com linguagem inspirada no universo corporativo. No LinkedIn, a marca pretende explorar a narrativa do “upgrade de cargo” do personagem.

“Estou animado para assumir esse cargo de CFLO. O desafio agora é mostrar que dá para equilibrar reuniões, beach tennis e entregas da Daki”, diz Jorginho.

Segundo a empresa, a presença do personagem busca ampliar o alcance da marca e reforçar a aproximação com o público. “O Jorginho traduz, com humor, a forma como queremos nos conectar com os clientes e reforçar o propósito de estar presente no dia a dia das pessoas”, afirma Carlo.

Guerra do delivery e reposicionamento

A nova ação de marketing ocorre em um momento de reorganização do mercado de delivery de supermercado no Brasil. Nos últimos anos, operações como Justo e Mercado Diferente encerraram ou reduziram atividades no país, enquanto plataformas como iFood e Mercado Livre ampliaram a venda de itens do segmento.

Fundada em 2021, a Daki entrou nesse mercado com a proposta de entregas em até 15 minutos, operando com uma estrutura verticalizada, do estoque à entrega. Cinco anos depois, a empresa afirma ter superado 20 milhões de pedidos e estabeleceu a meta de chegar a R$ 2 bilhões em receita anual até 2027. Além das entregas rápidas, a empresa passou a ampliar a oferta de entregas agendadas.

Para sustentar a estratégia, reforçou a infraestrutura logística com a inauguração de um centro de distribuição em Embu das Artes (SP), que se soma a unidades em Barueri (SP) e em Minas Gerais. Com isso, a capacidade logística total chega a cerca de 30 mil metros quadrados, abastecendo 40 hubs urbanos em São Paulo e Minas Gerais, únicas praças onde a empresa atua atualmente.

O sortimento cresceu de cerca de 1.000 produtos, no início da operação, para aproximadamente 4.000 itens. Segundo a empresa, cerca de 90% dos pedidos incluem ao menos um produto fresco ou refrigerado. A Daki também passou a testar parcerias com marketplaces, como o iFood.