Johnson & Johnson dá cashback e compra de até R$50 pode sair de graça

A Johnson & Johnson Consumer Health, a divisão de consumo da Johnson & Johnson, lança nesta terça-feira a promoção #VamosCuidar Grátis com J&J, que vai reembolsar o consumidor em até R$50.

A campanha tem o objetivo de ajudar financeiramente os clientes neste momento de pandemia, quando a higiene e cuidado pessoal se tornou ainda mais importante no dia a dia.

“Entendemos que era necessário oferecer soluções que ajudassem os consumidores a enfrentar esse período com mais saúde e benefício financeiro, como o recurso de cashback“, afirma Silvio Silva, diretor Comercial da J&J Consumer Health.

Para participar, é preciso ter mais de 18 anos, ser residente no Brasil, comprar um ou mais produtos diferentes do portfólio da companhia nos mais de três mil pontos de vendas e lojas virtuais participantes, e se cadastrar no site oficial. A promoção é válida até 1º de novembro deste ano. As marcas participantes também estão disponíveis no regulamento, entre elas Listerine, Cotonetes, Band-Aid, Neutrogena e Sundown.

Se o valor total dos produtos adquiridos for abaixo de R$ 50, o sistema automaticamente irá reembolsar o valor integral da compra, e se ultrapassar, o consumidor garante o reembolso de R$ 50. O reembolso é limitado a um por CPF. A promoção é válida mediante a emissão de um único comprovante fiscal válido.

“Temos conhecimento sobre a realidade do atual orçamento doméstico dos brasileiros e, ao oferecer o reembolso total ou parcial desses produtos, estamos garantindo acessibilidade”, diz Silva.

Assinada pela agência Global Shopper, a promoção contará com ativações em mídia digital, conteúdos para redes sociais e materiais nos pontos de venda.