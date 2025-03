Investidor brasileiro da SpaceX dá 5 dicas para você se tornar líder de mercado

Em um cenário global onde inovação, branding e experiência do cliente são essenciais para o sucesso, as marcas devem prestar atenção alguns pontos se quiserem encontrar seu mercado e alcançar relevância global. Acompanhe.

Invista no branding da sua marca

O branding transcende a criação de uma logomarca: trata-se de posicionar a sua marca na mente do consumidor de forma que ela se torne desejada e sinônimo de qualidade. Quando você investe no branding, está, na verdade, criando uma narrativa que conecta a essência da sua empresa com as aspirações do seu público. Pegando o exemplo do hotel Colline de France, que faz parte dos meus investimentos, o branding foi trabalhado para construir uma imagem de luxo e sofisticação. O hotel não é apenas conhecido como um espaço de hospedagem, mas como um símbolo de exclusividade, onde cada ambiente reflete elegância e aconchego.

Essa percepção fideliza os clientes e agrega valor a outros empreendimentos. Por exemplo, na expansão imobiliária associada à marca, o valor do metro quadrado do primeiro projeto lançado em setembro de 2024, no Rio de Janeiro, atingiu patamares até quatro vezes superiores ao praticado na região, gerando 200 milhões de reais em vendas em apenas duas horas de lançamento. Além disso, o licenciamento da marca gerou um contrato de royalties de 30 milhões de reais, permitindo que outras empresas se beneficiem da reputação construída pelo hotel, desde que mantenham os rigorosos padrões de qualidade.

Construa uma base sólida de fãs e defensores da marca

As maiores empresas do mundo, independentemente do setor, têm em comum uma base de fãs ativa e engajada. Essa métrica deve ser tratada como um KPI essencial em qualquer empresa, pois investir no crescimento dessa comunidade não só amplia o awareness da marca como também transforma clientes em defensores espontâneos, que promovem a excelência da empresa sem a necessidade de incentivos financeiros.

Uma comunidade sólida gera um ciclo virtuoso de recomendações. Segundo dados do Relatório Global de Confiança em Publicidade da Nielsen, 92% dos consumidores confiam nas indicações de pessoas próximas, e essa recomendação pode aumentar a probabilidade de compra em até quatro vezes.

Essa influência orgânica fortalece a reputação da marca e garante que, mesmo em momentos de crise ou diante de detratores, os defensores naturais estejam prontos para apoiar e reverter a situação. Algumas recomendações precisam ser seguidas na hora de implementar ações práticas:

Defina KPIs Claros: Mensure e monitore a evolução da base de fãs, utilizando indicadores como taxa de engajamento, número de interações e conversões provenientes de indicações.

Crie experiências memoráveis: ofereça eventos exclusivos, conteúdos personalizados e interações que reforcem os valores da marca, garantindo que cada experiência seja digna de ser compartilhada.

Incentive o compartilhamento orgânico: desenvolva campanhas que estimulem os clientes a compartilhar suas experiências positivas nas redes sociais, gerando uma rede de recomendações que reforce a credibilidade e o diferencial da marca.

Utilize o feedback como ferramenta de crescimento: mantenha canais abertos para que a comunidade possa expressar suas opiniões, contribuindo para a melhoria contínua dos serviços e produtos

Foque em uma experiência de cliente “UAU”

A excelência na experiência do cliente é um pilar fundamental para transformar negócios em líderes globais. É preciso surpreender o cliente, entregando sempre mais do que o prometido. O chamado “over delivery” é a chave para criar relações duradouras e impulsionar o crescimento sustentável.

Antes mesmo de investir no Colline de France, como cliente, fiquei encantado com o atendimento e o cuidado extremo demonstrados pela empresa. Essa experiência, que valorizava cada detalhe e estendia o cuidado não só a mim, mas também à minha família, foi decisiva para que eu me tornasse fã e, posteriormente, investidor.

O princípio de oferecer sempre mais do que o esperado deve permear todos os negócios de um investidor. No setor de software, priorizo uma identidade visual encantadora, com uma interface intuitiva (UX/UI) que elimina dúvidas e facilita a vida do cliente.

Também procuro agregar valor por meio de consultorias e estratégias personalizadas, criando uma experiência que eu defino como “UAU”, muito além da simples assinatura de um serviço. Essa abordagem demonstra que, independentemente do setor, colocar o cliente no centro das estratégias e tratá-lo como protagonista do sucesso da empresa é um pilar essencial a qualquer negócio.

Um estudo da American Express indica que 70% dos consumidores estão dispostos a gastar mais em marcas que oferecem um atendimento excepcional, enquanto uma análise da PwC demonstra que empresas focadas em experiências positivas podem aumentar sua receita em até 25%.

Essa dedicação ao cliente fideliza e transforma clientes em defensores espontâneos, capazes de gerar novas oportunidades de negócio mesmo em momentos de crise. Valorizar o cliente em todos os pontos de contato é um investimento poderoso, afinal, são os clientes que impulsionam a empresa a se destacar globalmente, por meio de um serviço que surpreende e resolve problemas, mesmo aqueles que não estejam diretamente sob sua responsabilidade.

Estimule o compartilhamento e o engajamento global

No cenário atual, onde uma única avaliação negativa pode viralizar e prejudicar a reputação de uma empresa, é imprescindível adotar uma abordagem de marketing que vá além dos conteúdos padronizados. A lição de Jonathas Freitas é clara: entenda que a internet é um organismo vivo e dinâmico, onde o engajamento em comunidades, fóruns e redes sociais pode ser transformador. Ao se posicionar ativamente nesses espaços, sua marca não só fortalece o relacionamento com uma base de clientes engajada, como também capta feedbacks valiosos para aprimorar produtos e serviços.

Segundo o BrightLocal, 91% dos consumidores leem avaliações online, enquanto dados da HubSpot mostram que o engajamento nas redes sociais pode aumentar as chances de melhorar o posicionamento nos mecanismos de busca em até 50%.

Esses números evidenciam como estar próximo do público não só gera insights estratégicos, mas também amplia a visibilidade global da empresa. No Colline de France, o atendimento excepcional e a experiência memorável fizeram com que hóspedes se tornassem verdadeiros embaixadores da marca, compartilhando avaliações positivas no TripAdvisor.

Esse movimento colaborativo foi decisivo para que o hotel fosse reconhecido duas vezes pelo Travel Choice como o melhor hotel do mundo, transformando-o em um destino internacional cobiçado por turistas de todos os cantos.

Aprenda com o mercado: não reinvente a roda

Em um mundo hiperconectado, onde a informação circula de forma instantânea, inovar do zero é um desafio cada vez maior. Segundo o Global Innovation Index, a maioria das grandes inovações hoje se baseia em melhorias e adaptações de modelos já existentes, ao invés de criar algo totalmente novo.

Ser o primeiro a lançar um produto ou serviço pode, na verdade, exigir um investimento exorbitante para educar o mercado – que muitas vezes nem sabe que precisa dessa solução. Por isso, antes de lançar um novo projeto, é essencial conhecer profundamente o mercado de atuação.

Isso envolve mapear os principais concorrentes, identificar seus pontos fortes e, principalmente, reconhecer suas fragilidades. Essa análise detalhada permite a criação de um diferencial competitivo claro, focando naquelas lacunas que ninguém explorou, mas que possuem grande potencial de retorno.

Dados do Benchmarking Network mostram que empresas que adotam estratégias baseadas em análises de mercado têm, em média, 30% mais sucesso na introdução de inovações adaptadas às necessidades reais dos consumidores.

Ao alinhar essa abordagem aos quatro pilares anteriormente mencionados – branding, base de fãs, experiência do cliente e engajamento global – você constrói uma base poderosa para que sua marca seja reconhecida globalmente.

A lição é clara: não há necessidade de reinventar a roda quando o que realmente importa é entender o que já existe, aprender com ele e transformar essas lições em uma vantagem competitiva. Essa estratégia permite que sua empresa invista de forma mais inteligente, otimize recursos e conquiste o mercado sem precisar educar o consumidor do zero.