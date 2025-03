Acionistas aprovam aquisição da IPG pela Omnicom, que aguarda aval regulatório

Os acionistas da Omnicom Group e da Interpublic Group (IPG) aprovaram a fusão das duas holdings de publicidade. A decisão foi tomada em assembleia realizada nesta segunda-feira, 18.

O acordo, anunciado em dezembro de 2024, ainda precisa ser aprovado pelos órgãos reguladores e está previsto para ser concluído no segundo semestre de 2025. Se finalizada, a transação criará a maior rede de publicidade do mundo em receita, ultrapassando Publicis Groupe e WPP.

Conforme reportagem do Adweek, com a fusão, os acionistas da Omnicom terão 60,6% da nova companhia, enquanto os da IPG ficarão com 39,4%.

Na semana passada, a Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC) solicitou informações adicionais sobre o acordo. Segundo a Omnicom, em comunicado publicado em seu blog corporativo, o pedido faz parte do processo regulatório, mas pode indicar que o órgão está analisando possíveis impactos concorrenciais da operação.

Caso considere que sim, a FTC pode atrasar a operação ou até mesmo entrar com uma ação para bloqueá-la. Dados do próprio órgão indicam que três quartos das fusões submetidas a uma segunda análise acabam sendo abandonadas ou reestruturadas voluntariamente.

Em fevereiro, os CEOs das duas holdings, John Wren (Omnicom) e Philippe Krakowsky (IPG), se reuniram com consultores do setor para discutir os benefícios da fusão. Participantes do encontro relataram preocupações sobre a viabilidade do negócio, mas os executivos mantiveram a confiança na aprovação do acordo.

Fusão histórica

A nova empresa continuará operando sob o nome Omnicom e permanecerá listada na Bolsa de Valores de Nova York, utilizando o símbolo OMC.

Conforme noticiou a EXAME em dezembro, juntas, as empresas tiveram uma receita combinada de US$ 25,6 bilhões (R$ 155,7 bilhões) em 2023 e contam com mais de 100 mil profissionais em diferentes mercados ao redor do mundo.

Com a fusão, a nova Omnicom se posiciona para oferecer um portfólio abrangente de serviços integrados, incluindo mídia, marketing, CRM, dados, comércio digital, publicidade, relações públicas e branding. A união das duas empresas busca atender à crescente demanda por soluções completas no mercado de comunicação, além de acelerar o desenvolvimento de novas tecnologias.

A estrutura de liderança da nova holding será comandada por John Wren, que permanece como chairman e CEO do Omnicom, e Phil Angelastro, que segue como vice-presidente executivo e CFO. Philippe Krakowsky, atual CEO do IPG, assumirá o papel de copresidente e COO da nova empresa, juntamente com Daryl Simm, COO do Omnicom. Além disso, Krakowsky será copresidente do Comitê de Integração, responsável por garantir uma transição eficiente entre as duas empresas.

Três membros do conselho do IPG, incluindo Krakowsky, também serão integrados ao board de diretores do Omnicom, fortalecendo a governança e representatividade das duas organizações na nova estrutura.