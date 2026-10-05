Dono de grupo com 11 empresas, Lucas Tylty quer comprar o Chelsea até 2050

RESUMO ＋ O empresário brasileiro Lucas Tylty quer chegar a 2050 com patrimônio e estrutura para comprar o Chelsea, clube inglês da Premier League. Com Rafael Gomes, o Rafuxo, Tylty criou o Grupo OTG, ecossistema de 11 empresas e mais de 150 profissionais nas áreas de mídia, esporte, entretenimento, conteúdo, tecnologia e marketing digital. Segundo o grupo, o faturamento deve superar R$ 300 milhões em 2026.

Comprar um dos clubes de futebol mais conhecidos do mundo é uma ambição que costuma envolver fundos de investimento, bilionários e grandes grupos empresariais. Mas o brasileiro Lucas Tylty tem uma meta: chegar a 2050 com patrimônio e estrutura suficientes para comprar o Chelsea, time inglês que disputa a Premier League.

A meta ajuda a dimensionar o tamanho do projeto empresarial que Tylty vem construindo. Em vez de concentrar sua atuação em uma única empresa ou na monetização de sua presença digital, o empresário criou, ao lado de Rafael Gomes, o Rafuxo, o Grupo OTG, um ecossistema que reúne 11 empresas e mais de 150 profissionais.

A operação reúne negócios de mídia, esporte, entretenimento, conteúdo, tecnologia e marketing digital. Para 2026, a companhia projeta faturamento superior a R$ 300 milhões, segundo dados divulgados pelo próprio grupo.

Entre as empresas estão a OTG Content, produtora audiovisual; a Manita, agência de marketing esportivo; a Tylty Company, responsável pela gestão comercial e de imagem de influenciadores; a OTG Publicidade; a plataforma de futebol R10 Score, criada em sociedade com Ronaldinho Gaúcho; a organização esportiva Dibrados, ligada à Kings League; e a OTG Partners, de marketing, performance e growth.

Da audiência para os negócios

Tylty e Rafuxo começaram a sociedade em 2019. Nos anos seguintes, a dupla passou a ampliar o número de empresas e projetos, criando uma estrutura na qual diferentes operações podem compartilhar conteúdo, distribuição, comunidades e conhecimento sobre o público.

"Quando você conhece uma comunidade, entende seu comportamento e sabe como se comunicar com ela, esse conhecimento pode ser o começo de um novo negócio", afirma Tylty.

Para Gomes, a mudança está em olhar para além da quantidade de seguidores.

"Durante muito tempo, o tamanho de uma audiência era medido principalmente pelo número de seguidores. O que existe por trás desses números é muito mais interessante: comportamento, comunidade, distribuição e a capacidade de transformar atenção em algo relevante para aquelas pessoas", explica.

Futebol é parte da estratégia

A presença no esporte é particularmente relevante para um projeto que tem como objetivo final um dos maiores mercados esportivos do mundo. A OTG já atua em alguns pontos desse ecossistema. A Manita, por exemplo, desenvolve campanhas, ativações e projetos comerciais ligados ao esporte.

A R10 Score, criada em sociedade com Ronaldinho Gaúcho, atua como plataforma digital de futebol e live score. Já a Dibrados participa da Kings League, competição que combina futebol, entretenimento e criação de conteúdo.

A diversificação permite que o grupo esteja presente não apenas na produção de conteúdo esportivo, mas também em marketing, publicidade, tecnologia e propriedades ligadas ao tema.

A projeção de faturamento superior a R$ 300 milhões em 2026 coloca o Grupo OTG em um patamar relevante, mas ainda distante da escala necessária para uma eventual aquisição de um clube como o Chelsea.

Para isso, a estratégia da OTG é continuar ampliando negócios justamente nas fronteiras entre mídia, tecnologia, esporte, conteúdo e entretenimento.

"A audiência não precisa ser o final da cadeia", finaliza Tylty.