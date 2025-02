A Heineken se consolida como a cerveja puro malte mais vendida hoje no Brasil

A chamada “guerra das cervejas” é uma disputa de mercado tradicional e que ganha visibilidade justamente nesta época do ano, o verão, quando o consumo dispara. Um novo levantamento da Kantar Insights aponta agora os líderes de segmento de puro malte.

A Heineken foi a cerveja puro malte mais vendida do mercado em 2024, na versão regular. A Heineken 0.0 também foi listada no mesmo estudo como líder de vendas no mercado de cervejas sem álcool no território nacional.

A marca de origem holandesa já havia sido apontada como a marca de cerveja mais amada do Brasil pelo quarto ano consecutivo e a mais amada em todas as regiões do país, segundo dados da Kantar Insights do Brasil.

Aumento de 9% na produção

Agora, a empresa anuncia também um aumento de 9% de volume no ano passado, em comparação com 2023. Segundo Maurício Giamellaro, CEO do Grupo Heineken no Brasil, o crescimento do volume é resultado de um investimento contínuo em inovação, sustentabilidade, ações de marketing e um profundo conhecimento dos hábitos de consumo dos brasileiros.

“O aumento no volume de produção da Heineken resulta de uma série de iniciativas implementadas ao longo dos últimos anos, com destaque para o nosso processo produtivo, aliado ao sabor incomparável que só Heineken tem e permanece o mesmo em todo o mundo.”

O executivo reforça a mudança de comportamento nesse mercado com a chegada da Heineken no Brasil, 14 anos atrás. “O brasileiro experimentou, tomou uma, duas vezes, e transformou seu paladar. Hoje, o padrão de qualidade é o sabor de Heineken”, afirma.

Investimento em brand experience

A Heineken é conhecida pela comunicação efetiva, da publicidade tradicional à chamada brand experience. A marca tem feito grandes investimentos em ativações. No território da música não ano passado, os destaques foram com a edição de 40 anos do Rock in Rio e o show da Madonna em Copacabana.

Também firmou uma parceria com a Live Nation e marcou presença no Afropunk Salvador, um dos maiores festivais de música e arte da região Nordeste.

Nos esportes, esteve mais uma vez no Grande Prêmio de Interlagos de Fórmula 1, com área exclusiva e ativações no autódromo, e na transmissão das finais masculina e feminina da UEFA Champions League 2024.

1 /5 A cervejaria Carlsberg produziu uma garrafa a partir de fibras naturais ()

2 /5 A embalagem do six-pack de Saltwater é feita de material comestível (Saltwater)

3 /5 A Toast usa uma porcentagem de pão descartado no lugar da cevada maltada e economiza recursos naturais (Toast)

4 /5 Ainda em caráter experimental, a Saltwater usa água reaproveitada de um prédio em San Francisco (epic)

5/5 A portuguesa Vira, parceria de uma empresa de saneamento e uma cervejaria (Vira)

Ações sustentáveis

Segundo a empresa, a cerveja puro malte é produzida com energia verde, proveniente de fontes renováveis, apenas com ingredientes 100% naturais, produção em tanques horizontais e uma levedura exclusiva tipo A.

O sabor característico da cerveja, ainda segundo a Heineken, vem do cuidado com a qualidade do processo produtivo, que segue a mesma fórmula há mais de 150 anos em todos os lugares do mundo.

O grupo chegou ao Brasil em maio de 2010, após a aquisição da divisão de cerveja do Grupo FEMSA e, em 2017, adquiriu a Brasil Kirin, tornando-se o segundo player no mercado brasileiro de cervejas.

O portfólio de bebidas do grupo é composto por Heineken, Eisenbahn, Eisenbahn Unfiltered, Sol, Baden Baden, Blue Moon, Lagunitas, Amstel, Amstel Ultra, Devassa, Devassa Tropicaê, Tiger, Bavaria, Glacial, Kaiser, No Grau, Schin e Amstel Vibes.

A empresa emprega mais de 13 mil pessoas e tem 14 unidades produtivas no país, sendo 12 cervejarias e duas microcervejarias. E já iniciou a obra da sua próxima cervejaria. Ficará em Passos, Minas Gerais, e permitirá, segundo a direção, seguir aumentando a produção nos próximos anos.