Grupo Heineken expande portfólio e lança cerveja Sol zero álcool no Brasil

O Grupo Heineken anuncia nesta sexta-feira, 28, a expansão do seu portfólio na categoria de cerveja zero álcool do segmento premium. A companhia escolheu o Brasil para iniciar a produção da Sol Zero. A primeira versão sem álcool da cerveja Sol será desenvolvida em Ponta Grossa, no Paraná, a partir de setembro deste ano. A decisão segue a tendência crescente do mercado, cujo consumo de cervejas sem álcool no Brasil e no mundo disparou nos últimos anos.

Levantamento da Euromonitor International mostra que em 2019 o Brasil produziu 140 milhões de litros de cerveja sem álcool. Para 2023, a projeção era de que o número mais que triplicasse, alcançando 480 milhões de litros. A Heineken 0.0, introduzida no Brasil em 2020, liderou as vendas entre as cervejas sem álcool no ano passado, de acordo com a NielsenIQ.

A marca é patrocinadora da Fórmula 1 e aparece regularmente entre as publicidades dos jogos da Champions League. No entanto, outras cervejarias competem intensamente pela atenção dos consumidores, especialmente das novas gerações, ligadas a um estilo de vida mais saudável.

A Ambev, dona da Brahma Zero e da Bud Zero, lançou em 2022 a Corona Cero, enriquecida com vitamina D. A marca, que será a cerveja oficial dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, tem uma pegada semelhante à Sol. Ambas são de origem mexicana e destacam-se em suas estratégias de marketing pela conexão com o público jovem e pela promoção de momentos em áreas externas e lazer a céu aberto.

A primeira versão zero álcool da cerveja Sol em 125 anos de história da marca também contará com vitamina D e B (B3 e B6) em sua composição e chega com a proposta de oferecer novas ocasiões de consumo no cotidiano. De acordo com a empresa, o sabor será semelhante à versão regular, porém com um perfil maltado mais acentuado devido à ausência de emulação com álcool.

“Desde o lançamento de Heineken 0.0, o Grupo Heineken tem desenvolvido o portfólio de produtos destinados a um estilo de vida mais equilibrado, e concretizado um crescimento e credibilidade dentro da categoria. O mercado de cerveja zero já atingiu quase 1 bilhão de reais só neste ano e teve crescimento de duplo dígito de 2022 para 2023. Dentro deste cenário, Heineken 0.0 é a grande responsável pelo desenvolvimento do segmento no Brasil, sendo líder tanto em valor quanto em volume, e com o maior número de consumidores”, diz Cecilia Bottai, vice-presidente de marketing da cervejaria no Brasil.

Sol Zero será distribuída nos principais canais de varejo de São Paulo, Minas Gerais e Sul do país, incluindo supermercados, lojas de conveniência, restaurantes, entre outros locais. O produto, que é destinado para maiores de 18 anos, poderá ser encontrado no formato de long neck 330 ml.

Processo de fabricação

O processo de fabricação da Sol Zero é similar ao da sua versão regular, com algumas adaptações específicas para criar uma cerveja sem álcool. A desalcoolização é feita através de um processo cuidadoso que envolve a remoção do álcool a vácuo e em baixas temperaturas. O método minimiza a perda de aromas e sabores, preservando seu perfil original. Após a desalcoolização são adicionadas vitaminas do complexo B e vitamina D.

“Estamos comprometidos com a introdução de novos produtos para atender ao perfil do consumidor. E agora com Sol Zero seguimos fortalecendo a posição inovadora do Grupo Heineken, mostrando que é possível manter um estilo de vida equilibrado enquanto nos divertimos”, afirma Bottai.

*em atualização