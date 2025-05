Dia do Star Wars: Candide lança coleção de Funko Pop! com personagens icônicos

No dia 4 de maio, conhecido mundialmente como Star Wars Day — ou May the 4th Be With You, trocadilho com a icônica frase 'May the Force be with you' ('Que a Força esteja com você', em português) —, a Candide lança uma nova linha de bonecos Funko Pop! inspirada em personagens clássicos e contemporâneos do universo Jedi.

A ação explora o potencial de datas simbólicas e comunidades de fãs engajadas como estratégia de marketing para impulsionar o consumo de produtos licenciados, mercado que deve crescer 5,5% ao ano, atingindo US$ 420 bilhões até 2030, segundo levantamento da Grandview Research.

A coleção aposta em personagens clássicos de Star Wars: Episódio IV – Uma Nova Esperança, como Luke Skywalker, Princesa Leia, Chewbacca, Stormtrooper e Darth Vader. Este último aparece em uma versão que remete a A Vingança dos Sith, reforçando a estratégia de revisitar momentos emblemáticos da franquia como forma de engajar o público. Os bonecos seguem o estilo tradicional da Funko, com cabeça oscilante e cerca de 11 a 12 centímetros de altura.

De olho nas novas gerações, a Candide também inclui personagens contemporâneos como Grogu, da série The Mandalorian, e integrantes da nova produção Skeleton Crew, ainda inédita no Brasil. A presença de Grogu — que viralizou nas redes e se tornou símbolo de uma nova fase da franquia — mostra como o marketing de produto se alinha ao comportamento do público, combinando apelo emocional com relevância cultural atual.

A linha também apresenta o conjunto Bitty Pop! Star Wars – O Império Contra-Ataca, com miniaturas de 2,3 cm de altura. Entre os personagens estão Leia, Snowtrooper, Boba Fett e uma figura surpresa, que pode variar entre raridades como Han Solo em Carbonite ou Bossk. As embalagens são empilháveis e incluem caixas de acrílico para exposição, apostando na tendência de produtos “instagramáveis” e voltados à estética de colecionismo.

“Star Wars é mais do que uma saga cinematográfica. É um fenômeno cultural que atravessa gerações. Para a Candide, distribuidora oficial e exclusiva da Funko no Brasil, fazer parte dessa celebração reforça nossa aposta no universo geek e na cultura pop, oferecendo itens de colecionador que agradam desde os fãs mais nostálgicos até os novos admiradores da saga”, afirma Igor Maia, gerente de marketing da Candide.

A ação se insere em uma lógica de branding baseada em licenciamento estratégico e ativação em datas-chave, como o 4 de maio. Ao conectar a força emocional da narrativa de Star Wars com produtos colecionáveis de apelo estético e nostálgico, a marca reforça sua presença no mercado geek — um segmento que movimenta bilhões e segue em expansão no Brasil.