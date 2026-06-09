Horários dos jogos de 2026: entenda como fuso afeta as partidas da Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2026, com início oficial no dia 11 de junho, terá suas partidas distribuídas em uma janela de horários que vai das 13h até a 01h da madrugada no horário de Brasília.

A ampla variação é devido ao fato do torneio ser sediado nos Estados Unidos, México e Canadá, contemplando 16 cidades-sede que estão divididas em quatro fusos horários distintos.

Na prática, isso significa que o torcedor brasileiro assistirá aos jogos no meio da tarde e no horário nobre da noite, enquanto o público europeu e asiático enfrentará rodadas que avançam pela alta madrugada.

Transmissão Copa do Mundo 2026: grade de horários

As datas e horários da fase eliminatória dependem da colocação do Brasil no Grupo C e do chaveamento subsequente. Veja a grade da fase de grupos?

1ª Rodada da Fase de Grupos

Data Horário (Brasília) Jogo Grupo Local 11/06 (Qui) 16:00 México x África do Sul Grupo A Cidade do México 11/06 (Qui) 23:00 Coreia do Sul x Tchéquia Grupo A Guadalajara 12/06 (Sex) 16:00 Canadá x Bósnia e Herzegovina Grupo B Toronto 12/06 (Sex) 22:00 Estados Unidos x Paraguai Grupo D Los Angeles 13/06 (Sáb) 16:00 Catar x Suíça Grupo B São Francisco 13/06 (Sáb) 19:00 Brasil x Marrocos Grupo C Nova York/Nova Jersey 13/06 (Sáb) 22:00 Haiti x Escócia Grupo C Boston 14/06 (Dom) 01:00 Austrália x Turquia Grupo D Vancouver 14/06 (Dom) 14:00 Alemanha x Curaçau Grupo E Houston 14/06 (Dom) 17:00 Holanda x Japão Grupo F Dallas 14/06 (Dom) 20:00 Costa do Marfim x Equador Grupo E Filadélfia 14/06 (Dom) 23:00 Suécia x Tunísia Grupo F Monterrey 15/06 (Seg) 13:00 Espanha x Cabo Verde Grupo H Atlanta 15/06 (Seg) 16:00 Bélgica x Egito Grupo G Seattle 15/06 (Seg) 19:00 Arábia Saudita x Uruguai Grupo H Miami 15/06 (Seg) 22:00 Irã x Nova Zelândia Grupo G Los Angeles 16/06 (Ter) 16:00 França x Senegal Grupo I Nova York/Nova Jersey 16/06 (Ter) 19:00 Iraque x Noruega Grupo I Boston 16/06 (Ter) 22:00 Argentina x Argélia Grupo J Kansas City 17/06 (Qua) 01:00 Áustria x Jordânia Grupo J São Francisco 17/06 (Qua) 14:00 Portugal x Congo Grupo K Houston 17/06 (Qua) 17:00 Inglaterra x Croácia Grupo L Dallas 17/06 (Qua) 20:00 Gana x Panamá Grupo L Toronto 17/06 (Qua) 23:00 Uzbequistão x Colômbia Grupo K Cidade do México

2ª Rodada da Fase de Grupos

Data Horário (Brasília) Jogo Grupo Local 18/06 (Qui) 13:00 Tchéquia x África do Sul Grupo A Atlanta 18/06 (Qui) 16:00 Suíça x Bósnia e Herzegovina Grupo B Los Angeles 18/06 (Qui) 19:00 Canadá x Catar Grupo B Vancouver 18/06 (Qui) 22:00 México x Coreia do Sul Grupo A Guadalajara 19/06 (Sex) 16:00 Estados Unidos x Austrália Grupo D Seattle 19/06 (Sex) 19:00 Escócia x Marrocos Grupo C Boston 19/06 (Sex) 21:30 Brasil x Haiti Grupo C Filadélfia 20/06 (Sáb) 00:30 Turquia x Paraguai Grupo D São Francisco 20/06 (Sáb) 14:00 Holanda x Suíça Grupo F Houston 20/06 (Sáb) 17:00 Alemanha x Costa do Marfim Grupo E Toronto 20/06 (Sáb) 20:00 Equador x Curaçau Grupo E Kansas City 20/06 (Sáb) 21:00 Tunísia x Japão Grupo F Monterrey 21/06 (Dom) 13:00 Espanha x Arábia Saudita Grupo H Atlanta 21/06 (Dom) 16:00 Bélgica x Irã Grupo G Los Angeles 21/06 (Dom) 19:00 Uruguai x Cabo Verde Grupo H Miami 21/06 (Dom) 22:00 Nova Zelândia x Egito Grupo G Vancouver 22/06 (Seg) 14:00 Argentina x Áustria Grupo J Dallas 22/06 (Seg) 18:00 França x Iraque Grupo I Filadélfia 22/06 (Seg) 21:00 Noruega x Senegal Grupo I Nova York/Nova Jersey 23/06 (Ter) 00:00 Jordânia x Argélia Grupo J São Francisco 23/06 (Ter) 14:00 Portugal x Uzbequistão Grupo K Houston 23/06 (Ter) 17:00 Inglaterra x Gana Grupo L Boston 23/06 (Ter) 20:00 Panamá x Croácia Grupo L Toronto 23/06 (Ter) 23:00 Colômbia x Congo Grupo K Guadalajara

3ª Rodada da Fase de Grupos

Data Horário (Brasília) Jogo Grupo Local 24/06 (Qua) 16:00 Bósnia e Herzegovina x Catar Grupo B Seattle 24/06 (Qua) 16:00 Suíça x Canadá Grupo B Vancouver 24/06 (Qua) 16:00 Noruega x França Grupo I Boston 24/06 (Qua) 16:00 Senegal x Iraque Grupo I Toronto 24/06 (Qua) 19:00 Escócia x Brasil Grupo C Miami 24/06 (Qua) 19:00 Marrocos x Haiti Grupo C Atlanta 24/06 (Qua) 22:00 Tchéquia x México Grupo A Cidade do México 24/06 (Qua) 22:00 África do Sul x Coreia do Sul Grupo A Monterrey 25/06 (Qui) 17:00 Equador x Alemanha Grupo E Nova York/Nova Jersey 25/06 (Qui) 17:00 Curaçau x Costa do Marfim Grupo E Filadélfia 25/06 (Qui) 20:00 Japão x Suécia Grupo F Dallas 25/06 (Qui) 20:00 Tunísia x Holanda Grupo F Kansas City 25/06 (Qui) 23:00 Turquia x Estados Unidos Grupo D Los Angeles 25/06 (Qui) 23:00 Paraguai x Austrália Grupo D San Francisco 26/06 (Sex) 16:00 Egito x Irã Grupo G Seattle 26/06 (Sex) 16:00 Nova Zelândia x Bélgica Grupo G Vancouver 26/06 (Sex) 21:00 Cabo Verde x Arábia Saudita Grupo H Houston 26/06 (Sex) 21:00 Uruguai x Spain Grupo H Guadalajara 27/06 (Sáb) 00:00 Jogos remanescentes Grupo G Grupo G - 27/06 (Sáb) 18:00 Panamá x Inglaterra Grupo L Nova York/Nova Jersey 27/06 (Sáb) 18:00 Croácia x Gana Grupo L Filadélfia 27/06 (Sáb) 20:30 Colômbia x Portugal Grupo K Miami 27/06 (Sáb) 20:30 Congo x Uzbequistão Grupo K Atlanta 27/06 (Sáb) 23:00 Argélia x Áustria Grupo J Kansas City 27/06 (Sáb) 23:00 Jordânia x Argentina Grupo J Dallas

Como os horários dos jogos foram definidos?

De modo geral, os jogos da Copa do Mundo 2026 foram divididos entre os três países sedes.

A logística desenhada pela federação internacional priorizou alocar as potências do esporte em faixas que não destruíssem a audiência nos mercados consumidores da Europa.

Jogos vespertinos na Costa Leste norte-americana se traduzem no cobiçado horário das 21h em países como Inglaterra, França e Espanha.

O ranking dos fusos horários norte-americanos

Para compreender exatamente como organizar a agenda diária, é necessário mapear as quatro fatias cronológicas que cortam a América do Norte.

Abaixo, detalhamos as zonas do torneio ordenadas da menor para a maior diferença em relação a Brasília.

Top 1: Costa Leste (1 hora a menos)

Engloba cidades como Nova York, Filadélfia, Boston, Atlanta, Miami e a canadense Toronto.

É a zona mais amigável, abrigando uma enorme quantidade de jogos e permitindo que o público assista aos duelos no meio da tarde ou no começo da noite.

Top 2: Região Central (2 horas a menos)

Abrange sedes de peso como Dallas, Houston e Kansas City. Aqui, a defasagem aumenta levemente, empurrando as rodadas noturnas para a faixa das 22h ou 23h no Brasil.

Top 3: Território Mexicano (3 horas a menos)

Com a extinção do horário de verão no país, a Cidade do México, Guadalajara e Monterrey operam de forma fixa com três horas de atraso na maioria de seus territórios.

O jogo de abertura no Estádio Azteca será transmitido às 16h para os brasileiros.

Top 4: Costa Oeste (4 horas a menos)

A faixa do Pacífico é a pior para quem gosta de dormir cedo. Cidades como Los Angeles, São Francisco, Seattle e Vancouver registrarão os inícios de partida mais tardios.

Um jogo marcado para as 21h na Califórnia, por exemplo, só terá seu apito inicial à 01h da manhã no Brasil.

Os horários mais frequentes na fase de grupos

Com 72 jogos apenas na primeira fase, a organização empilhou as partidas em faixas estratégicas. Veja os três horários com maior volume de bola rolando:

Faixa das 16h00 (12 partidas)

O horário mais popular da fase inicial. É o ponto de equilíbrio matemático perfeito entre o fim de tarde na América e a noite na Europa.

Faixas das 19h00 e 22h00 (8 partidas cada)

Empatados em volume, esses horários dominam a programação noturna e garantem o pico máximo de televisores ligados em todo o continente americano.

Faixa das 23h00 (8 partidas)

Também com oito jogos na tabela, será o teste prático de resistência para o torcedor que precisar acordar cedo no dia seguinte para trabalhar.

Jogos da Seleção Brasileira na primeira fase da Copa do Mundo 2026

O torcedor que acompanha a equipe nacional não precisará se preocupar com os jogos de madrugada durante a fase de grupos.

O Brasil fará todos os seus três primeiros confrontos exclusivamente na Costa Leste dos Estados Unidos, mantendo uma grade de transmissões altamente acessível e confortável.

A estreia contra o Marrocos, no dia 13 de junho, está marcada para às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

No dia 19 de junho, a equipe viaja até a Filadélfia para enfrentar o Haiti, com o início da partida agendado para às 21h30.

O encerramento da fase de classificação ocorre no dia 24 de junho, contra a Escócia, novamente às 19h, na cidade de Miami.

Essa tabela preserva o horário nobre da televisão aberta, garantindo que o país pare de forma sincronizada no começo da noite.

Caso avance em primeiro lugar na chave, a equipe continuará navegando por fusos horários amigáveis durante as rodadas eliminatórias.

Dúvidas frequentes sobre a programação do torneio

Veja as dúvidas mais comuns sobre os horários dos jogos da Copa do Mundo 2026:

Qual é o horário exato da final da Copa de 2026?

A decisão do título mundial ocorrerá no dia 19 de julho no MetLife Stadium, na região de Nova York e Nova Jersey.

Como a sede pertence à Costa Leste, o jogo será disputado no meio da tarde, facilitando o consumo televisivo em quase todos os continentes.

Por que a competição tem três jogos de abertura?

Para contemplar o ineditismo de três países anfitriões, a organização estipulou eventos inaugurais distintos.

O México abre o torneio oficialmente no dia 11 de junho na Cidade do México, enquanto Canadá e Estados Unidos promovem suas próprias festividades e estreias no dia 12 de junho em Toronto e Los Angeles, respectivamente.

Os jogadores sofrem com essas mudanças de fuso?

O deslocamento contínuo entre a Costa Leste e a Costa Oeste afeta diretamente a recuperação física dos atletas.

Por isso, para minimizar o desgaste logístico, as seleções foram agrupadas por regiões geográficas durante a primeira fase, evitando viagens transcontinentais nos curtos intervalos de descanso.

O planejamento logístico da Copa de 2026 prioriza o alcance comercial massivo. Ao fatiar o peso das transmissões entre as quatro zonas de tempo da América do Norte, a organização assegura que o público global tenha acesso recorrente aos confrontos da competição, consolidando o evento em um produto altamente rentável e acessível.