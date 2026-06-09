Horários dos jogos de 2026: entenda como fuso afeta as partidas da Copa do Mundo

A maioria dos horários dos jogos do Brasil da Copa do Mundo 2026 será de tarde e noite (Imagem gerada por IA)
Colaboradora
Publicado em 9 de junho de 2026 às 11h14.
A Copa do Mundo de 2026, com início oficial no dia 11 de junho, terá suas partidas distribuídas em uma janela de horários que vai das 13h até a 01h da madrugada no horário de Brasília.
A ampla variação é devido ao fato do torneio ser sediado nos Estados Unidos, México e Canadá, contemplando 16 cidades-sede que estão divididas em quatro fusos horários distintos.
Na prática, isso significa que o torcedor brasileiro assistirá aos jogos no meio da tarde e no horário nobre da noite, enquanto o público europeu e asiático enfrentará rodadas que avançam pela alta madrugada.
As datas e horários da fase eliminatória dependem da colocação do Brasil no Grupo C e do chaveamento subsequente. Veja a grade da fase de grupos?
|Data
|Horário (Brasília)
|Jogo
|Grupo
|Local
|11/06 (Qui)
|16:00
|México x África do Sul
|Grupo A
|Cidade do México
|11/06 (Qui)
|23:00
|Coreia do Sul x Tchéquia
|Grupo A
|Guadalajara
|12/06 (Sex)
|16:00
|Canadá x Bósnia e Herzegovina
|Grupo B
|Toronto
|12/06 (Sex)
|22:00
|Estados Unidos x Paraguai
|Grupo D
|Los Angeles
|13/06 (Sáb)
|16:00
|Catar x Suíça
|Grupo B
|São Francisco
|13/06 (Sáb)
|19:00
|Brasil x Marrocos
|Grupo C
|Nova York/Nova Jersey
|13/06 (Sáb)
|22:00
|Haiti x Escócia
|Grupo C
|Boston
|14/06 (Dom)
|01:00
|Austrália x Turquia
|Grupo D
|Vancouver
|14/06 (Dom)
|14:00
|Alemanha x Curaçau
|Grupo E
|Houston
|14/06 (Dom)
|17:00
|Holanda x Japão
|Grupo F
|Dallas
|14/06 (Dom)
|20:00
|Costa do Marfim x Equador
|Grupo E
|Filadélfia
|14/06 (Dom)
|23:00
|Suécia x Tunísia
|Grupo F
|Monterrey
|15/06 (Seg)
|13:00
|Espanha x Cabo Verde
|Grupo H
|Atlanta
|15/06 (Seg)
|16:00
|Bélgica x Egito
|Grupo G
|Seattle
|15/06 (Seg)
|19:00
|Arábia Saudita x Uruguai
|Grupo H
|Miami
|15/06 (Seg)
|22:00
|Irã x Nova Zelândia
|Grupo G
|Los Angeles
|16/06 (Ter)
|16:00
|França x Senegal
|Grupo I
|Nova York/Nova Jersey
|16/06 (Ter)
|19:00
|Iraque x Noruega
|Grupo I
|Boston
|16/06 (Ter)
|22:00
|Argentina x Argélia
|Grupo J
|Kansas City
|17/06 (Qua)
|01:00
|Áustria x Jordânia
|Grupo J
|São Francisco
|17/06 (Qua)
|14:00
|Portugal x Congo
|Grupo K
|Houston
|17/06 (Qua)
|17:00
|Inglaterra x Croácia
|Grupo L
|Dallas
|17/06 (Qua)
|20:00
|Gana x Panamá
|Grupo L
|Toronto
|17/06 (Qua)
|23:00
|Uzbequistão x Colômbia
|Grupo K
|Cidade do México
|Data
|Horário (Brasília)
|Jogo
|Grupo
|Local
|18/06 (Qui)
|13:00
|Tchéquia x África do Sul
|Grupo A
|Atlanta
|18/06 (Qui)
|16:00
|Suíça x Bósnia e Herzegovina
|Grupo B
|Los Angeles
|18/06 (Qui)
|19:00
|Canadá x Catar
|Grupo B
|Vancouver
|18/06 (Qui)
|22:00
|México x Coreia do Sul
|Grupo A
|Guadalajara
|19/06 (Sex)
|16:00
|Estados Unidos x Austrália
|Grupo D
|Seattle
|19/06 (Sex)
|19:00
|Escócia x Marrocos
|Grupo C
|Boston
|19/06 (Sex)
|21:30
|Brasil x Haiti
|Grupo C
|Filadélfia
|20/06 (Sáb)
|00:30
|Turquia x Paraguai
|Grupo D
|São Francisco
|20/06 (Sáb)
|14:00
|Holanda x Suíça
|Grupo F
|Houston
|20/06 (Sáb)
|17:00
|Alemanha x Costa do Marfim
|Grupo E
|Toronto
|20/06 (Sáb)
|20:00
|Equador x Curaçau
|Grupo E
|Kansas City
|20/06 (Sáb)
|21:00
|Tunísia x Japão
|Grupo F
|Monterrey
|21/06 (Dom)
|13:00
|Espanha x Arábia Saudita
|Grupo H
|Atlanta
|21/06 (Dom)
|16:00
|Bélgica x Irã
|Grupo G
|Los Angeles
|21/06 (Dom)
|19:00
|Uruguai x Cabo Verde
|Grupo H
|Miami
|21/06 (Dom)
|22:00
|Nova Zelândia x Egito
|Grupo G
|Vancouver
|22/06 (Seg)
|14:00
|Argentina x Áustria
|Grupo J
|Dallas
|22/06 (Seg)
|18:00
|França x Iraque
|Grupo I
|Filadélfia
|22/06 (Seg)
|21:00
|Noruega x Senegal
|Grupo I
|Nova York/Nova Jersey
|23/06 (Ter)
|00:00
|Jordânia x Argélia
|Grupo J
|São Francisco
|23/06 (Ter)
|14:00
|Portugal x Uzbequistão
|Grupo K
|Houston
|23/06 (Ter)
|17:00
|Inglaterra x Gana
|Grupo L
|Boston
|23/06 (Ter)
|20:00
|Panamá x Croácia
|Grupo L
|Toronto
|23/06 (Ter)
|23:00
|Colômbia x Congo
|Grupo K
|Guadalajara
|Data
|Horário (Brasília)
|Jogo
|Grupo
|Local
|24/06 (Qua)
|16:00
|Bósnia e Herzegovina x Catar
|Grupo B
|Seattle
|24/06 (Qua)
|16:00
|Suíça x Canadá
|Grupo B
|Vancouver
|24/06 (Qua)
|16:00
|Noruega x França
|Grupo I
|Boston
|24/06 (Qua)
|16:00
|Senegal x Iraque
|Grupo I
|Toronto
|24/06 (Qua)
|19:00
|Escócia x Brasil
|Grupo C
|Miami
|24/06 (Qua)
|19:00
|Marrocos x Haiti
|Grupo C
|Atlanta
|24/06 (Qua)
|22:00
|Tchéquia x México
|Grupo A
|Cidade do México
|24/06 (Qua)
|22:00
|África do Sul x Coreia do Sul
|Grupo A
|Monterrey
|25/06 (Qui)
|17:00
|Equador x Alemanha
|Grupo E
|Nova York/Nova Jersey
|25/06 (Qui)
|17:00
|Curaçau x Costa do Marfim
|Grupo E
|Filadélfia
|25/06 (Qui)
|20:00
|Japão x Suécia
|Grupo F
|Dallas
|25/06 (Qui)
|20:00
|Tunísia x Holanda
|Grupo F
|Kansas City
|25/06 (Qui)
|23:00
|Turquia x Estados Unidos
|Grupo D
|Los Angeles
|25/06 (Qui)
|23:00
|Paraguai x Austrália
|Grupo D
|San Francisco
|26/06 (Sex)
|16:00
|Egito x Irã
|Grupo G
|Seattle
|26/06 (Sex)
|16:00
|Nova Zelândia x Bélgica
|Grupo G
|Vancouver
|26/06 (Sex)
|21:00
|Cabo Verde x Arábia Saudita
|Grupo H
|Houston
|26/06 (Sex)
|21:00
|Uruguai x Spain
|Grupo H
|Guadalajara
|27/06 (Sáb)
|00:00
|Jogos remanescentes Grupo G
|Grupo G
|-
|27/06 (Sáb)
|18:00
|Panamá x Inglaterra
|Grupo L
|Nova York/Nova Jersey
|27/06 (Sáb)
|18:00
|Croácia x Gana
|Grupo L
|Filadélfia
|27/06 (Sáb)
|20:30
|Colômbia x Portugal
|Grupo K
|Miami
|27/06 (Sáb)
|20:30
|Congo x Uzbequistão
|Grupo K
|Atlanta
|27/06 (Sáb)
|23:00
|Argélia x Áustria
|Grupo J
|Kansas City
|27/06 (Sáb)
|23:00
|Jordânia x Argentina
|Grupo J
|Dallas
De modo geral, os jogos da Copa do Mundo 2026 foram divididos entre os três países sedes.
A logística desenhada pela federação internacional priorizou alocar as potências do esporte em faixas que não destruíssem a audiência nos mercados consumidores da Europa.
Jogos vespertinos na Costa Leste norte-americana se traduzem no cobiçado horário das 21h em países como Inglaterra, França e Espanha.
Para compreender exatamente como organizar a agenda diária, é necessário mapear as quatro fatias cronológicas que cortam a América do Norte.
Abaixo, detalhamos as zonas do torneio ordenadas da menor para a maior diferença em relação a Brasília.
Engloba cidades como Nova York, Filadélfia, Boston, Atlanta, Miami e a canadense Toronto.
É a zona mais amigável, abrigando uma enorme quantidade de jogos e permitindo que o público assista aos duelos no meio da tarde ou no começo da noite.
Abrange sedes de peso como Dallas, Houston e Kansas City. Aqui, a defasagem aumenta levemente, empurrando as rodadas noturnas para a faixa das 22h ou 23h no Brasil.
Com a extinção do horário de verão no país, a Cidade do México, Guadalajara e Monterrey operam de forma fixa com três horas de atraso na maioria de seus territórios.
O jogo de abertura no Estádio Azteca será transmitido às 16h para os brasileiros.
A faixa do Pacífico é a pior para quem gosta de dormir cedo. Cidades como Los Angeles, São Francisco, Seattle e Vancouver registrarão os inícios de partida mais tardios.
Um jogo marcado para as 21h na Califórnia, por exemplo, só terá seu apito inicial à 01h da manhã no Brasil.
Com 72 jogos apenas na primeira fase, a organização empilhou as partidas em faixas estratégicas. Veja os três horários com maior volume de bola rolando:
O horário mais popular da fase inicial. É o ponto de equilíbrio matemático perfeito entre o fim de tarde na América e a noite na Europa.
Empatados em volume, esses horários dominam a programação noturna e garantem o pico máximo de televisores ligados em todo o continente americano.
Também com oito jogos na tabela, será o teste prático de resistência para o torcedor que precisar acordar cedo no dia seguinte para trabalhar.
O torcedor que acompanha a equipe nacional não precisará se preocupar com os jogos de madrugada durante a fase de grupos.
O Brasil fará todos os seus três primeiros confrontos exclusivamente na Costa Leste dos Estados Unidos, mantendo uma grade de transmissões altamente acessível e confortável.
A estreia contra o Marrocos, no dia 13 de junho, está marcada para às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
No dia 19 de junho, a equipe viaja até a Filadélfia para enfrentar o Haiti, com o início da partida agendado para às 21h30.
O encerramento da fase de classificação ocorre no dia 24 de junho, contra a Escócia, novamente às 19h, na cidade de Miami.
Essa tabela preserva o horário nobre da televisão aberta, garantindo que o país pare de forma sincronizada no começo da noite.
Caso avance em primeiro lugar na chave, a equipe continuará navegando por fusos horários amigáveis durante as rodadas eliminatórias.
Veja as dúvidas mais comuns sobre os horários dos jogos da Copa do Mundo 2026:
A decisão do título mundial ocorrerá no dia 19 de julho no MetLife Stadium, na região de Nova York e Nova Jersey.
Como a sede pertence à Costa Leste, o jogo será disputado no meio da tarde, facilitando o consumo televisivo em quase todos os continentes.
Para contemplar o ineditismo de três países anfitriões, a organização estipulou eventos inaugurais distintos.
O México abre o torneio oficialmente no dia 11 de junho na Cidade do México, enquanto Canadá e Estados Unidos promovem suas próprias festividades e estreias no dia 12 de junho em Toronto e Los Angeles, respectivamente.
O deslocamento contínuo entre a Costa Leste e a Costa Oeste afeta diretamente a recuperação física dos atletas.
Por isso, para minimizar o desgaste logístico, as seleções foram agrupadas por regiões geográficas durante a primeira fase, evitando viagens transcontinentais nos curtos intervalos de descanso.
O planejamento logístico da Copa de 2026 prioriza o alcance comercial massivo. Ao fatiar o peso das transmissões entre as quatro zonas de tempo da América do Norte, a organização assegura que o público global tenha acesso recorrente aos confrontos da competição, consolidando o evento em um produto altamente rentável e acessível.