Esporte

Horários dos jogos de 2026: entenda como fuso afeta as partidas da Copa do Mundo

As 104 partidas do Mundial serão disputadas entre 13h e 01h pelo horário de Brasília, exigindo adaptações nas rotinas de trabalho e lazer durante os meses de junho e julho

A maioria dos horários dos jogos do Brasil da Copa do Mundo 2026 será de tarde e noite (Imagem gerada por IA)

A maioria dos horários dos jogos do Brasil da Copa do Mundo 2026 será de tarde e noite (Imagem gerada por IA)

Diandra Guedes
Diandra Guedes

Colaboradora

Publicado em 9 de junho de 2026 às 11h14.

A Copa do Mundo de 2026, com início oficial no dia 11 de junho, terá suas partidas distribuídas em uma janela de horários que vai das 13h até a 01h da madrugada no horário de Brasília.

A ampla variação é devido ao fato do torneio ser sediado nos Estados Unidos, México e Canadá, contemplando 16 cidades-sede que estão divididas em quatro fusos horários distintos.

Na prática, isso significa que o torcedor brasileiro assistirá aos jogos no meio da tarde e no horário nobre da noite, enquanto o público europeu e asiático enfrentará rodadas que avançam pela alta madrugada.

Transmissão Copa do Mundo 2026: grade de horários

As datas e horários da fase eliminatória dependem da colocação do Brasil no Grupo C e do chaveamento subsequente. Veja a grade da fase de grupos?

1ª Rodada da Fase de Grupos

DataHorário (Brasília)JogoGrupoLocal
11/06 (Qui)16:00México x África do SulGrupo ACidade do México
11/06 (Qui)23:00Coreia do Sul x TchéquiaGrupo AGuadalajara
12/06 (Sex)16:00Canadá x Bósnia e HerzegovinaGrupo BToronto
12/06 (Sex)22:00Estados Unidos x ParaguaiGrupo DLos Angeles
13/06 (Sáb)16:00Catar x SuíçaGrupo BSão Francisco
13/06 (Sáb)19:00Brasil x MarrocosGrupo CNova York/Nova Jersey
13/06 (Sáb)22:00Haiti x EscóciaGrupo CBoston
14/06 (Dom)01:00Austrália x TurquiaGrupo DVancouver
14/06 (Dom)14:00Alemanha x CuraçauGrupo EHouston
14/06 (Dom)17:00Holanda x JapãoGrupo FDallas
14/06 (Dom)20:00Costa do Marfim x EquadorGrupo EFiladélfia
14/06 (Dom)23:00Suécia x TunísiaGrupo FMonterrey
15/06 (Seg)13:00Espanha x Cabo VerdeGrupo HAtlanta
15/06 (Seg)16:00Bélgica x EgitoGrupo GSeattle
15/06 (Seg)19:00Arábia Saudita x UruguaiGrupo HMiami
15/06 (Seg)22:00Irã x Nova ZelândiaGrupo GLos Angeles
16/06 (Ter)16:00França x SenegalGrupo INova York/Nova Jersey
16/06 (Ter)19:00Iraque x NoruegaGrupo IBoston
16/06 (Ter)22:00Argentina x ArgéliaGrupo JKansas City
17/06 (Qua)01:00Áustria x JordâniaGrupo JSão Francisco
17/06 (Qua)14:00Portugal x CongoGrupo KHouston
17/06 (Qua)17:00Inglaterra x CroáciaGrupo LDallas
17/06 (Qua)20:00Gana x PanamáGrupo LToronto
17/06 (Qua)23:00Uzbequistão x ColômbiaGrupo KCidade do México

2ª Rodada da Fase de Grupos

DataHorário (Brasília)JogoGrupoLocal
18/06 (Qui)13:00Tchéquia x África do SulGrupo AAtlanta
18/06 (Qui)16:00Suíça x Bósnia e HerzegovinaGrupo BLos Angeles
18/06 (Qui)19:00Canadá x CatarGrupo BVancouver
18/06 (Qui)22:00México x Coreia do SulGrupo AGuadalajara
19/06 (Sex)16:00Estados Unidos x AustráliaGrupo DSeattle
19/06 (Sex)19:00Escócia x MarrocosGrupo CBoston
19/06 (Sex)21:30Brasil x HaitiGrupo CFiladélfia
20/06 (Sáb)00:30Turquia x ParaguaiGrupo DSão Francisco
20/06 (Sáb)14:00Holanda x SuíçaGrupo FHouston
20/06 (Sáb)17:00Alemanha x Costa do MarfimGrupo EToronto
20/06 (Sáb)20:00Equador x CuraçauGrupo EKansas City
20/06 (Sáb)21:00Tunísia x JapãoGrupo FMonterrey
21/06 (Dom)13:00Espanha x Arábia SauditaGrupo HAtlanta
21/06 (Dom)16:00Bélgica x IrãGrupo GLos Angeles
21/06 (Dom)19:00Uruguai x Cabo VerdeGrupo HMiami
21/06 (Dom)22:00Nova Zelândia x EgitoGrupo GVancouver
22/06 (Seg)14:00Argentina x ÁustriaGrupo JDallas
22/06 (Seg)18:00França x IraqueGrupo IFiladélfia
22/06 (Seg)21:00Noruega x SenegalGrupo INova York/Nova Jersey
23/06 (Ter)00:00Jordânia x ArgéliaGrupo JSão Francisco
23/06 (Ter)14:00Portugal x UzbequistãoGrupo KHouston
23/06 (Ter)17:00Inglaterra x GanaGrupo LBoston
23/06 (Ter)20:00Panamá x CroáciaGrupo LToronto
23/06 (Ter)23:00Colômbia x CongoGrupo KGuadalajara

3ª Rodada da Fase de Grupos

DataHorário (Brasília)JogoGrupoLocal
24/06 (Qua)16:00Bósnia e Herzegovina x CatarGrupo BSeattle
24/06 (Qua)16:00Suíça x CanadáGrupo BVancouver
24/06 (Qua)16:00Noruega x FrançaGrupo IBoston
24/06 (Qua)16:00Senegal x IraqueGrupo IToronto
24/06 (Qua)19:00Escócia x BrasilGrupo CMiami
24/06 (Qua)19:00Marrocos x HaitiGrupo CAtlanta
24/06 (Qua)22:00Tchéquia x MéxicoGrupo ACidade do México
24/06 (Qua)22:00África do Sul x Coreia do SulGrupo AMonterrey
25/06 (Qui)17:00Equador x AlemanhaGrupo ENova York/Nova Jersey
25/06 (Qui)17:00Curaçau x Costa do MarfimGrupo EFiladélfia
25/06 (Qui)20:00Japão x SuéciaGrupo FDallas
25/06 (Qui)20:00Tunísia x HolandaGrupo FKansas City
25/06 (Qui)23:00Turquia x Estados UnidosGrupo DLos Angeles
25/06 (Qui)23:00Paraguai x AustráliaGrupo DSan Francisco
26/06 (Sex)16:00Egito x IrãGrupo GSeattle
26/06 (Sex)16:00Nova Zelândia x BélgicaGrupo GVancouver
26/06 (Sex)21:00Cabo Verde x Arábia SauditaGrupo HHouston
26/06 (Sex)21:00Uruguai x SpainGrupo HGuadalajara
27/06 (Sáb)00:00Jogos remanescentes Grupo GGrupo G-
27/06 (Sáb)18:00Panamá x InglaterraGrupo LNova York/Nova Jersey
27/06 (Sáb)18:00Croácia x GanaGrupo LFiladélfia
27/06 (Sáb)20:30Colômbia x PortugalGrupo KMiami
27/06 (Sáb)20:30Congo x UzbequistãoGrupo KAtlanta
27/06 (Sáb)23:00Argélia x ÁustriaGrupo JKansas City
27/06 (Sáb)23:00Jordânia x ArgentinaGrupo JDallas

Como os horários dos jogos foram definidos? 

De modo geral, os jogos da Copa do Mundo 2026 foram divididos entre os três países sedes.

A logística desenhada pela federação internacional priorizou alocar as potências do esporte em faixas que não destruíssem a audiência nos mercados consumidores da Europa.

Jogos vespertinos na Costa Leste norte-americana se traduzem no cobiçado horário das 21h em países como Inglaterra, França e Espanha.

O ranking dos fusos horários norte-americanos

Para compreender exatamente como organizar a agenda diária, é necessário mapear as quatro fatias cronológicas que cortam a América do Norte.

Abaixo, detalhamos as zonas do torneio ordenadas da menor para a maior diferença em relação a Brasília.

Top 1: Costa Leste (1 hora a menos)

Engloba cidades como Nova York, Filadélfia, Boston, Atlanta, Miami e a canadense Toronto.

É a zona mais amigável, abrigando uma enorme quantidade de jogos e permitindo que o público assista aos duelos no meio da tarde ou no começo da noite.

Top 2: Região Central (2 horas a menos)

Abrange sedes de peso como Dallas, Houston e Kansas City. Aqui, a defasagem aumenta levemente, empurrando as rodadas noturnas para a faixa das 22h ou 23h no Brasil.

Top 3: Território Mexicano (3 horas a menos)

Com a extinção do horário de verão no país, a Cidade do México, Guadalajara e Monterrey operam de forma fixa com três horas de atraso na maioria de seus territórios.

O jogo de abertura no Estádio Azteca será transmitido às 16h para os brasileiros.

Top 4: Costa Oeste (4 horas a menos)

A faixa do Pacífico é a pior para quem gosta de dormir cedo. Cidades como Los Angeles, São Francisco, Seattle e Vancouver registrarão os inícios de partida mais tardios.

Um jogo marcado para as 21h na Califórnia, por exemplo, só terá seu apito inicial à 01h da manhã no Brasil.

Os horários mais frequentes na fase de grupos

Com 72 jogos apenas na primeira fase, a organização empilhou as partidas em faixas estratégicas. Veja os três horários com maior volume de bola rolando:

Faixa das 16h00 (12 partidas)

O horário mais popular da fase inicial. É o ponto de equilíbrio matemático perfeito entre o fim de tarde na América e a noite na Europa.

Faixas das 19h00 e 22h00 (8 partidas cada)

Empatados em volume, esses horários dominam a programação noturna e garantem o pico máximo de televisores ligados em todo o continente americano.

Faixa das 23h00 (8 partidas)

Também com oito jogos na tabela, será o teste prático de resistência para o torcedor que precisar acordar cedo no dia seguinte para trabalhar.

Jogos da Seleção Brasileira na primeira fase da Copa do Mundo 2026

O torcedor que acompanha a equipe nacional não precisará se preocupar com os jogos de madrugada durante a fase de grupos.

O Brasil fará todos os seus três primeiros confrontos exclusivamente na Costa Leste dos Estados Unidos, mantendo uma grade de transmissões altamente acessível e confortável.

A estreia contra o Marrocos, no dia 13 de junho, está marcada para às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

 No dia 19 de junho, a equipe viaja até a Filadélfia para enfrentar o Haiti, com o início da partida agendado para às 21h30. 

O encerramento da fase de classificação ocorre no dia 24 de junho, contra a Escócia, novamente às 19h, na cidade de Miami.

Essa tabela preserva o horário nobre da televisão aberta, garantindo que o país pare de forma sincronizada no começo da noite.

Caso avance em primeiro lugar na chave, a equipe continuará navegando por fusos horários amigáveis durante as rodadas eliminatórias.

Dúvidas frequentes sobre a programação do torneio

Veja as dúvidas mais comuns sobre os horários dos jogos da Copa do Mundo 2026:

Qual é o horário exato da final da Copa de 2026?

A decisão do título mundial ocorrerá no dia 19 de julho no MetLife Stadium, na região de Nova York e Nova Jersey.

Como a sede pertence à Costa Leste, o jogo será disputado no meio da tarde, facilitando o consumo televisivo em quase todos os continentes.

Por que a competição tem três jogos de abertura?

Para contemplar o ineditismo de três países anfitriões, a organização estipulou eventos inaugurais distintos.

O México abre o torneio oficialmente no dia 11 de junho na Cidade do México, enquanto Canadá e Estados Unidos promovem suas próprias festividades e estreias no dia 12 de junho em Toronto e Los Angeles, respectivamente.

Os jogadores sofrem com essas mudanças de fuso?

O deslocamento contínuo entre a Costa Leste e a Costa Oeste afeta diretamente a recuperação física dos atletas.

Por isso, para minimizar o desgaste logístico, as seleções foram agrupadas por regiões geográficas durante a primeira fase, evitando viagens transcontinentais nos curtos intervalos de descanso.

O planejamento logístico da Copa de 2026 prioriza o alcance comercial massivo. Ao fatiar o peso das transmissões entre as quatro zonas de tempo da América do Norte, a organização assegura que o público global tenha acesso recorrente aos confrontos da competição, consolidando o evento em um produto altamente rentável e acessível.

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