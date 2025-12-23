Os 5 países que mais compraram ovos do Brasil em 2025

O setor de ovos do Brasil deve atingir, pela primeira vez, mais de 1% da produção nacional destinada ao mercado externo, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

A expectativa é de que o Brasil feche 2025 com 62,25 bilhões de ovos produzidos e 40 mil toneladas exportadas, o que representa um crescimento de 116,6% em relação a 2024, de acordo com projeções da ABPA.

Para 2026, a previsão é de uma produção de 66,5 bilhões de ovos, o que indicaria um aumento de 6,8% em comparação com 2025.

"Neste ano, vamos exportar mais de 1% da produção nacional de ovos", afirmou Ricardo Santin, presidente da ABPA. Em 2024, as exportações brasileiras de ovos representaram cerca de 0,5% da produção nacional.

Os 5 países que mais compraram

Em 2025, cinco países se destacaram nas importações de ovos do Brasil. Segundo a ABPA, de janeiro a novembro deste ano, os Estados Unidos, Japão, México, Chile e Emirados Árabes Unidos figuraram entre os principais compradores.

Os EUA lideraram as importações com 19.556 toneladas, um crescimento de 888,1%, gerando US$ 41,5 milhões. Esse aumento nas importações está relacionado a uma crise de abastecimento local causada pela gripe aviária que afetou o país.

O Japão também registrou um forte crescimento de 236% em volume, com 4.620 toneladas importadas, gerando US$ 41,5 milhões.

O México teve um aumento de 988,6%, comprando 3.009 toneladas, o que resultou em US$ 13,7 milhões em receita.

Por outro lado, o Chile registrou uma queda nas importações de 40,4%, totalizando 3.971 toneladas e US$ 11,9 milhões em receita.

Já os Emirados Árabes Unidos apresentaram um aumento de 32,8%, com 2.550 toneladas e US$ 3,3 milhões em receita.