Fernanda Torres ganha mural gigante em São Paulo em ação da Claro e Max

Fernanda Torres está em todo lugar: nas redes sociais, nas fantasias de Carnaval, nas campanhas de marcas e, a partir desta sexta-feira, 28, em um mural gigante de arte urbana na Rua da Consolação, em São Paulo.

A homenagem, resultado de uma ação da Claro e da Max, celebra a trajetória da atriz no cinema brasileiro e sua presença no Oscar, 25 anos após a indicação de sua mãe, Fernanda Montenegro. A estratégia reforça o compromisso das marcas com a cultura nacional e busca fortalecer sua conexão emocional com o público.

O mural, com 360 m² e altura equivalente a um prédio de 14 andares, foi criado pela artista Gi Favetta, colaboradora do Instagrafite (INGF). A agência, especializada em arte, é responsável pela curadoria da obra, que usa a arte urbana como ponte entre o cinema e a cidade.

A homenagem celebra um momento histórico da sétima arte brasileira e transmite uma mensagem de incentivo, boa sorte e admiração pelo trabalho de Fernanda Torres. Com a ação, Claro e Max reforçam o apoio à força feminina, aproveitando as celebrações do Dia Internacional da Mulher, em 8 de março.

O mural reforça o branding das empresas ao associá-las às artes visuais e ao empoderamento feminino, gerando engajamento orgânico nas redes sociais e ampliando o alcance da mensagem.

"Nasci e passei minha vida toda em São Paulo, sempre admirei muito os murais que coloriam a cidade. Como artista, sempre foi um grande sonho poder fazer parte dessa galeria a céu aberto, e foi uma honra ser convidada para criar minha primeira empena, justamente homenageando a cultura e o cinema brasileiro", conta Gi Favetta.

A iniciativa também está alinhada à estratégia da Claro de apoio ao cinema nacional, que abrange a co-produção de filmes e o incentivo a produções locais e internacionais. A operadora já esteve envolvida em cerca de 40 produções, incluindo "O Auto da Compadecida 2". A abordagem busca fortalecer a imagem da marca junto aos consumidores que valorizam a cultura e o entretenimento nacional, reforçando sua percepção de responsabilidade cultural.

Claro promove experiência para clientes durante premiação

A Claro também promoverá um evento exclusivo para clientes durante a transmissão da premiação, em uma sala VIP do Cinépolis JK Iguatemi, em São Paulo. O espaço contará com ambientação inspirada no evento, incluindo tapete vermelho, painéis para fotos e exibição do mural em totens.

Os participantes também receberão uma arte impressa da homenagem. A experiência faz parte da estratégia de fidelização da operadora, agregando valor à marca e aumentando a percepção de exclusividade e pertencimento entre seus clientes mais engajados.

Para participar, clientes Claro devem resgatar os ingressos pelo Claro Clube, no aplicativo Minha Claro. Cada resgate dá direito a dois convites. A transmissão será realizada pela Max e pelo canal TNT a partir das 19h30.

EXAME no Oscar 2025

O Oscar de 2025 acontece no dia 2 de março. A EXAME acompanha a cerimônia ao vivo, com a presença de convidados, em transmissão no YouTube.