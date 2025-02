EXAME CEO mostra o poder de transformação da economia prateada

Com o avanço do envelhecimento populacional no Brasil, a chamada economia prateada começa a se consolidar como um dos principais motores econômicos do país nas próximas décadas. Em março de 2025, a 50ª edição da revista EXAME CEO trará um olhar aprofundado sobre as oportunidades e desafios que esse fenômeno oferece aos diversos setores da economia, com foco no público 50+, que já representa uma parcela significativa do consumo no Brasil.

De acordo com estimativas do IBGE, até 2070, o número de pessoas com mais de 60 anos no Brasil deverá saltar para 75 milhões, mais do que o dobro dos 33 milhões atuais. Esse aumento coloca o país em uma posição de destaque no cenário global, já que, em 2030, o Brasil terá mais idosos do que crianças, conforme dados da OMS. O envelhecimento populacional tráz à tona uma nova economia, que abrange não apenas áreas como saúde e moradia, mas também o consumo de tecnologia, turismo e educação.

Em 2024, a geração prateada movimentou 1,8 trilhão de reais, o que corresponde a 24% do consumo privado no país. O número deve atingir 3,8 trilhões de reais em 20 anos, representando 35% do total do consumo. Globalmente, esse mercado já movimenta 15 trilhões de dólares por ano, superando a soma dos PIBs da Alemanha, Japão e Índia.

Dentre os destaques da nova publicação, a seção "Economia do cuidado" discute o impacto socioeconômico da longevidade e o crescimento desse setor no Brasil. O uso de tecnologias assistivas, como relógios inteligentes e botões de emergência, mostra como as inovações têm promovido mais autonomia e segurança para os mais velhos.

A área de finanças passa por transformação com a adoção de IA generativa, que aproxima os correntistas 50+ das soluções digitais, além do desenvolvimento de produtos financeiros direcionados. O mercado imobiliário, por sua vez, adapta-se às necessidades da terceira idade, apresentando crescimento, mas também enfrentando desafios para atender a um público cada vez mais exigente.

O setor de turismo será outro foco, com uma reportagem sobre a "Melhor Idade para Viajar", destacando como o público 50+ não só viaja mais, mas também exige novas experiências. No varejo, a aposta está na hiperpersonalização e no atendimento diferenciado nos canais físico e digital.

A reportagem sobre marketing analisa os desafios das marcas em se conectar de forma autêntica com o público maduro, do qual mais de 50% não se vê representado na publicidade. O conteúdo explora como as campanhas podem superar estereótipos e refletir a diversidade e os interesses desse consumidor.

A revista ainda traz um artigo de Layla Vallias, da consultoria Data8. O texto "De Bad Bunny a Fernanda Torres: a revolução da longevidade na América Latina" analisa o impacto do envelhecimento na região, com base em um estudo exclusivo do Banco Interamericano de Desenvolvimento e da Data8, oferecendo uma visão sobre os desafios econômicos para os próximos 20 anos.

Entre as entrevistas, está um bate-papo com o renomado gerontólogo Alexandre Kalache, que discute a relação entre o aumento da expectativa de vida e a melhoria da qualidade de vida. Também é abordada a relevância do setor de alimentação para esse público, com a crescente oferta de produtos e serviços voltados à saúde nutricional dos mais velhos.

A EXAME CEO ainda abordará temas como educação continuada e moda, explorando como o público 50+ tem se engajado em novos modelos de aprendizagem e explorado novas carreiras, enquanto marcas de moda têm apostado em peças que atendem todas as idades, sem segmentar faixas etárias.

Por fim, a seção "Meu escritório" contará com uma entrevista inspiracional com Luiza Helena Trajano, que compartilha sua trajetória à frente do Magazine Luiza, marcada pela transparência, empatia e pela constante busca por inovação.

50ª edição da EXAME CEO

A EXAME CEO, que celebra sua 50ª edição, é uma publicação especial da EXAME, distribuída quatro vezes ao mês de forma gratuita para um mailing seleto de C-Levels. Com a proposta de ser uma plataforma de discussão e reflexão, a revista aborda temas cada vez mais relevantes para a economia brasileira e para os CEOs. Seu objetivo é apoiar executivos e líderes do mercado a entender as oportunidades e os impactos que moldam o cenário atual.

A última edição da EXAME CEO abordou a importância da inteligência na amplificação das forças empresariais, destacando como a inovação e a IA generativa estão transformando diferentes setores, de bancos a saúde. Para acessar as edições anteriores, basta clicar aqui.