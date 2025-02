China impulsiona consumo e abre novas oportunidades para o mercado global

Seja comprando produtos premium em grandes supermercados, escolhendo os mais recentes eletrodomésticos inteligentes em lojas especializadas ou se entregando a viagens internacionais, o mercado consumidor da China demonstra sinais de recuperação e constante evolução.

Para manter esse ritmo, além de uma série de medidas anunciadas em janeiro para expandir o programa de substituição de bens de consumo, o governo chinês enfatizou a necessidade de ações mais fortes e direcionadas para estimular o consumo, buscando reforçar seu papel fundamental no desenvolvimento econômico.

Economia chinesa avança para um modelo de consumo

Em suas previsões econômicas para 2025, diversas instituições financeiras globais destacaram o desenvolvimento de alta qualidade da China, observando uma transição gradual para uma economia mais voltada ao consumo e ao setor de serviços. O Citigroup afirmou que “a China teve um início sólido no Ano da Serpente”.

Passando por uma transformação profunda de crescimento quantitativo para avanços qualitativos, o gigantesco mercado de consumo da China oferece vastas oportunidades de cooperação para países ao redor do mundo.

Com a qualidade superando gradualmente o preço como principal fator para muitos consumidores chineses, essa mudança de mentalidade tem impulsionado o crescimento de gigantes do varejo focados na qualidade, como o Sam’s Club, rede de lojas por assinatura do Walmart na China.

Tendo entrado no mercado chinês em 1996 com sua primeira loja em Shenzhen, na província de Guangdong, essa varejista abriu desde então 53 lojas em mais de 20 cidades chinesas, cobrindo centros urbanos de primeiro e segundo níveis, com planos de acelerar ainda mais sua expansão.

O relatório de resultados do terceiro trimestre fiscal de 2024 do Walmart revelou que as vendas online do Sam’s Club na China cresceram 25%, enquanto a receita com assinaturas aumentou 22%, mantendo um crescimento de dois dígitos por vários trimestres consecutivos.

Preferência por qualidade e digitalização aceleram crescimento

Em novembro, as vendas líquidas do varejista na China totalizaram US$ 15,2 bilhões, com o número de assinantes atingindo 8,6 milhões e as vendas online representando quase 50% da receita total. Seu sucesso sustentado é atribuído à combinação de produtos de alta qualidade, preços competitivos e um modelo de integração entre lojas físicas e digitais, conquistando os consumidores chineses.

Durante feriados como o Festival da Primavera, os consumidores demonstraram maior preferência por produtos premium, escolhendo frutas importadas e caixas de presentes sofisticadas no Sam’s Club.

“Gastei mais que o dobro do que nos anos anteriores, mas valeu a pena. Os produtos não são apenas os que amo, mas também confiáveis, tornando-os presentes perfeitos”, disse um cliente à Agência de Notícias Xinhua.

Essa mudança no comportamento do consumidor é particularmente visível entre as gerações mais jovens, que deixaram de priorizar quantidade e baixos preços para se concentrar no valor agregado e na experiência de compra.

Em sua estratégia de abraçar o varejo digital na China, o Sam’s Club implantou 500 armazéns urbanos em 25 cidades, oferecendo serviços como:

Entrega rápida em uma hora

Entrega em toda a cidade

Envio nacional

O sucesso global da varejista na China também se deve à colaboração com fornecedores locais para aprimorar a qualidade dos produtos e reduzir custos. Seu mochi de vinho de arroz doce com osmanthus, produzido com matérias-primas de alta qualidade das províncias de Hubei e Guangxi, e seu cheesecake basco de taro, que combina taro de Guangxi com creme da Nova Zelândia, são sucessos entre os consumidores chineses.

Empresas internacionais aproveitam o boom do consumo

Em consonância com essa demanda por qualidade, a gigante global de chocolates Ferrero também relatou um crescimento expressivo de vendas na China, especialmente durante o Festival da Primavera.

Em sua recente atualização de vendas, a empresa destacou um crescimento de dois dígitos no mercado chinês, impulsionado pela demanda crescente, especialmente através de canais emergentes como Sam’s Club e Costco, que tiveram um crescimento significativo nos últimos três anos.

A fábrica da Ferrero na China, localizada em Hangzhou, na província de Zhejiang desde 2015, registrou recordes de produção e exportação no ano passado, fornecendo não apenas ao mercado doméstico, mas também exportando para outras regiões da Ásia, Oceania e América do Norte.

Com o crescimento do mercado consumidor chinês, também aumenta a demanda por produtos mais sustentáveis e inteligentes. O programa de substituição de bens de consumo, lançado em março de 2024, tem impulsionado a compra de eletrodomésticos e contribuído significativamente para o desenvolvimento da indústria.

Marcas como Bosch e Siemens, ambas parte da BSH Home Appliances, tiveram um aumento de vendas superior a 50% durante o festival de compras Double 11 de 2024, com lavadoras de louça e geladeiras francesas crescendo 160% e 113%, respectivamente, na plataforma de e-commerce Suning.com.

Os consumidores chineses estão cada vez mais priorizando tecnologia inteligente e sustentabilidade, adotando aparelhos como:

Condicionadores de ar que reduzem o consumo de energia em 50%

Geladeiras inteligentes com gestão de estoque de alimentos

Eletrodomésticos automatizados para economia de tempo

Segundo Yang Daiyou, diretor do Instituto de Pesquisa de Indústrias Modernas da Academia de Ciências Sociais de Guangzhou, a integração de recursos inteligentes e personalização definirá o futuro dos eletrodomésticos.

Essa evolução do mercado chinês está criando oportunidades para empresas estrangeiras, que atendem à crescente demanda por produtos verdes e inteligentes, colhendo benefícios substanciais ao participar ativamente do programa de substituição de bens de consumo.

A Starbucks é um exemplo de marca que integrou elementos da cultura tradicional chinesa ao consumo moderno, lançando uma mistura especial de grãos de café para celebrar o Ano Novo Chinês, conquistando o mercado ao combinar sabores locais com tradições chinesas.