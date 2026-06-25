Etapa brasileira da WSL bate recorde de patrocínio e conta com 25 marcas

O Vivo Rio Pro apresentado por Corona Cero, etapa brasileira do Circuito Mundial de Surfe da WSL, chega à edição de 2026 consolidado como o maior evento de surfe do mundo e uma das principais plataformas de ativação de marcas do esporte nacional. Pelo terceiro ano consecutivo, o evento bateu seu recorde de patrocinadores e reunirá 25 marcas parceiras durante a competição, que acontece entre os dias 19 e 27 de junho, em Saquarema (RJ).

A evolução é consistente. Em 2023, a etapa contou com 12 patrocinadores. Em 2024, o número subiu para 15. Já em 2025, alcançou 16 marcas. Agora, em 2026, o VIVO Rio Pro registra sua maior marca, refletindo o crescimento do surfe no Brasil e sua relevância cada vez maior para empresas interessadas em construir relacionamento com consumidores por meio do esporte.

Entre as marcas presentes nesta edição estão Vivo, Corona Cero, Banco do Brasil, GWM, Riachuelo, Guaraná, Natura Kaiak, Mãe Terra, Probiótica, Dr. Peanut, Aqua Coco, Mana Poke, YETI, EY, True Surf, Surfline, I-SEA, Secretaria de Esporte e Lazer do Estado do Rio de Janeiro e Prefeitura de Saquarema. O evento conta ainda com apoio adicional do RIOgaleão Aeroporto Internacional Tom Jobim, mídia oficial do Grupo Globo e InterTV, além de transmissão ao vivo pelo Sportv, Globoplay e WSL TV.

O crescimento acompanha a expansão do próprio surfe no país. Segundo levantamento do Ibope Repucom, citado em estudo conduzido pela EY, o Brasil já reúne mais de 45 milhões de fãs da modalidade, impulsionado pelos resultados expressivos dos atletas brasileiros no Circuito Mundial e no programa olímpico.

“Ver esse crescimento ano após ano demonstra a força que o surfe conquistou junto ao mercado brasileiro. As marcas entenderam que o esporte oferece muito mais do que visibilidade: ele proporciona conexão genuína com o público, experiências memoráveis e valores alinhados a comportamento, sustentabilidade, bem-estar e estilo de vida. O recorde de patrocinadores em 2026 é um reflexo direto dessa evolução”, afirma Ivan Martinho, presidente da WSL América Latina.

Experiências para o público

Além da exposição de marca, os patrocinadores investirão em ativações voltadas à experiência dos fãs que estarão em Saquarema ao longo dos dias de competição.

Naming right oficial da etapa pelo quarto ano consecutivo, a Vivo reforça sua estratégia de longo prazo no esporte. Em seu espaço, a marca apostará em conectar a essência do Brasileiro Roxo, aquele torcedor que acredita, vibra e carrega o amor pelo país como um estado de espírito, ao evento. Entre suas ativações, levará uma arena de futebol de sabão para as areias de Saquarema, além de oferecer espaços de convivência e estações de carregamento de celulares para o público presente na praia, além de uma loja com produtos i2GO e Ovvi, marcas de acessórios de tecnologia da Vivo.

“Essa parceria segue sendo um alicerce importante de nossa relação com o surf no país e reforça nosso compromisso de longo prazo com o esporte brasileiro. Acreditamos que investir nesse território fortalece nossa estratégia e vai além de apenas apoiar o evento, mas cria uma conexão genuína com o público”, afirma Sabrina Romero, diretora de Marca e Comunicação da Vivo.

Um dos destaques será a GWM, que premiará o atleta responsável pela maior pontuação combinada das finais masculina ou feminina com um Tank 300 avaliado em aproximadamente R$ 350 mil. A montadora também terá um espaço interativo com exposição de veículos e uma ação sustentável na qual um automóvel será responsável por gerar energia para apresentações de DJ durante o evento.

O Banco do Brasil, outro parceiro histórico do esporte brasileiro, levará uma das principais estruturas da Vila dos Patrocinadores, com roda-gigante, ações de incentivo ao comércio local, aulas esportivas, benefícios exclusivos para clientes e distribuição de protetor solar por meio da BB Seguros.

Permanência se torna diferencial

O recorde de patrocinadores do Vivo Rio Pro acontece em um momento em que a permanência das marcas no esporte se mostra cada vez mais estratégica. Uma análise baseada em sete ondas do estudo Sport Track, realizada entre 2020 e 2025, identificou um cenário raro de estabilidade entre os patrocinadores esportivos brasileiros.

Entre as 140 possibilidades de ocupação do ranking das 20 marcas mais associadas ao esporte no período, apenas 37 empresas apareceram ao longo das sete medições. Destas,

dez nunca deixaram a lista e quatro permaneceram constantemente entre as cinco primeiras posições, evidenciando que a construção de marca por meio do esporte está cada vez mais relacionada à continuidade dos investimentos e menos a ações pontuais.

Dentro desse contexto, o Vivo Rio Pro se consolida como um dos principais ativos esportivos do país, atraindo empresas de diferentes segmentos interessadas em associar suas marcas aos valores do surfe e ao engajamento de uma comunidade que cresce a cada temporada.

Ao longo da semana de competição, os patrocinadores promoverão dezenas de experiências voltadas ao público, incluindo espaços gastronômicos, aulas esportivas, ativações digitais, distribuição de brindes, experiências VIP, lançamentos de produtos e ações de entretenimento, transformando Saquarema novamente no principal ponto de encontro do surfe mundial fora do Havaí.