Edifício do Emiliano, na praia de Copacabana, é comprado por R$ 260 milhões

O TRX Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário (TRXF11), gerido pela TRX Investimentos, concluiu a aquisição do imóvel onde funciona o Hotel Emiliano Rio, na Avenida Atlântica, em frente à Praia de Copacabana, por R$ 260 milhões.

O imóvel possui 11.019 metros quadrados de área construída e 7.203 metros quadrados de área bruta locável (ABL) destinada às áreas operacionais do hotel. O ativo segue totalmente ocupado pelo Grupo Emiliano, por meio de um contrato atípico de longo prazo com duração de 20 anos e reajuste anual pelo IPCA.

A transação foi precificada para render 10% ao ano ao fundo quando o edifício estiver com sua ocupação plena — patamar competitivo frente ao dividend yield médio dos FIIs de laje corporativa na B3.

Segundo a gestão, a lógica da operação está centrada no ativo imobiliário e não na atividade hoteleira. O fundo não assume risco operacional do hotel, que permanece sob gestão do operador especializado.

“Não estamos investindo em uma operação hoteleira. Estamos adquirindo um ativo imobiliário singular, localizado em um dos endereços mais desejados do Brasil e ocupado por uma das marcas mais prestigiadas da hotelaria nacional”, afirmou José Alves Neto, sócio-fundador e membro do comitê de investimentos da TRX Investimentos.

A gestora destaca que a combinação entre frente-mar em Copacabana, escassez de terrenos disponíveis, restrições urbanísticas e posicionamento no segmento de luxo cria barreiras de entrada relevantes, o que reduz a probabilidade de reposição de ativos semelhantes no mercado.

O hotel Emiliano Rio integra a rede Small Luxury Hotels of the World e possui 90 acomodações, figurando entre os empreendimentos mais bem avaliados da hotelaria carioca.

O TRXF11 encerrou maio de 2026 com patrimônio líquido de R$ 6,08 bilhões, mais de 315 mil cotistas e uma carteira com 124 imóveis distribuídos em 17 estados e 65 cidades. A vacância financeira está em 0,42% e o prazo médio dos contratos é de 13,16 anos.

No período, o fundo distribuiu R$ 0,93 por cota e manteve projeção de rendimentos recorrentes entre R$ 0,90 e R$ 0,93 até dezembro de 2026. A gestão também prevê distribuição extraordinária entre R$ 1,30 e R$ 1,80 por cota referente a resultados recentes de reciclagem de portfólio.