Cannes Lions: festival aposta em nova trilha de esportes, mas estreia é tímida

Pela primeira vez, o Cannes Lions tem uma trilha totalmente dedicada ao marketing esportivo. Batizada de Lions Sport, a nova vertical, que estreou na quarta-feira, 24, oferece uma programação com atletas, executivos de ligas e federações, plataformas de mídia e empresas conectadas ao universo esportivo.

Na prática, isso significa ter representantes de Formula 1, NFL, Tennis Australia e Liverpool Football Club, por exemplo, dividindo o palco com empresas como IBM, AB InBev, P&G e Strava.

Segundo a organização do festival, expandir o espaço dedicado aos esportes é uma decisão que levou em consideração "a inovação e a criatividade que estão redefinindo o cenário esportivo, que movimenta mais de US$ 417 bilhões".

Início tímido

Apesar da aposta da organização, o início da nova vertical em Cannes foi tímido. Reflexo ou não de acontecer simultaneamente à Copa do Mundo, que deve movimentar cerca de US$ 10,5 bilhões em publicidade, segundo dados da Warc Media, a programação tem apenas dois dias de painéis no belíssimo Carlton Hotel.

Outro fato que chama a atenção é que executivos de gigantes quase onipresentes quando o assunto é esportes, como Adidas e Nike, não estão entre os palestrantes.

Como resultado, as palestras da Lions Sport estão longe de serem as mais disputadas pelo público. Até mesmo nos veículos especializados que estão cobrindo o Cannes Lions, a trilha esportiva não é assunto de destaque.

A programação tem patrocínio da Sport Beach, plataforma global de experiências para conectar marcas, atletas e profissionais de marketing. Para a empresa, inclusive, levar discussões sobre esportes para Cannes não é novidade, uma vez que, desde 2023, sua ativação é um dos pontos mais disputados do festival, com atletas como Serena Williams e Travis Kelce como convidados de edições anteriores.

Um lugar onde Sharapova fala sobre IA

Apesar de singela, a estreia da Lions Sport contou com conversas que mostram o potencial a ser explorado pela trilha. É o caso do painel que uniu a ex-jogadora de tênis Maria Sharapova, Usama Al-Qassab, diretor de marketing e comunicação da Federação Saudita de Futebol, e Kameryn Stanhouse, vice-presidente de parcerias em esportes e entretenimento da IBM.

Na conversa sobre como a inteligência artificial deve mudar, em breve, o perfil dos fãs de esportes, Sharapova, que também é empreendedora, ressaltou que a tecnologia deve ser usada para melhorar as experiências dos fãs e que não se preocupa em relação a uma possível falta de interesse do público por esportes.

"Os fãs gostam do esporte por causa da conexão emocional. Eles apreciam os altos e baixos dos atletas. Isso é algo que nenhuma inovação consegue substituir."