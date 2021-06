Esta geladeira avisa quando o alimento está próximo do vencimento

A marca de eletrodomésticos Electrolux acaba de lançar a Geladeira Multidoor Conectada DQ90X. O produto premium, com design superior e alta performance, e que traz uma melhor preservação dos alimentos com menos desperdício.

Após a recém-lançada campanha #NãoJogaForaNoLixo, que estimula uma conversa sobre hábitos mais sustentáveis, a marca apresenta o refrigerador com congelamento à distância, lembretes com a data de consumo dos alimentos e funções que estendem a preservação de carnes e vegetais.

O lançamento conta com uma campanha inédita, desenvolvida pela agência DPZ&T, com estratégia de influência e earned media pela SOKO e estrelada por Cauã Reymond e Mariana Goldfarb. A convite da Electrolux, o casal de celebridades participa do filme que apresenta as principais novidades do produto.

"Com o lançamento da DQ90X e a exclusiva tecnologia #NãoJogaNadaFora, tangibilizamos o nosso propósito, ao oferecer para o nosso consumidor tecnologias que preservam melhor os alimentos, evitando assim desperdícios e estimulando um consumo mais consciente", diz Juliana Roschel, diretora de marketing da Electrolux para a América Latina.

Segundo ela, o principal benefício que essa geladeira oferece é o compartimento flexispace: um espaço com temperatura variável que o consumidor pode escolher utilizar como freezer ou geladeira, variando a temperatura de -23ºC à 7ºC.

Assim o consumidor tem a opção de configurar de acordo com sua necessidade: se precisar de adega ou cervejeira para uma festa, é só definir a temperatura. Para armazenar as compras de alimentos frescos, basta escolher a função específica.

Já para o preparo de churrasco, a Função Meat & Fish (-2ºC) permite que carnes e peixes sejam preservados sem congelar, por até 7 dias, podendo levar a carne da geladeira direto à churrasqueira. Todas as funções permitem serem controladas remotamente via app, inclusive o congelamento à distância.

Para não deixar que alimentos sejam esquecidos na geladeira, outro atributo é a Função Lembrete, que permite configurar notificações de consumo para carnes e peixes, sinalizando sobre sua data limite.

O consumidor pode se programar, assim como ajustar temperaturas para preservar o alimento por mais tempo, evitando desperdícios. Já a Gaveta TasteLock é para que frutas e vegetais permaneçam mais frescos, por até 14 dias, com controle automático de umidade.

No site da marca o produto custa R$19.000.

