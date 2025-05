Encantamento: a nova estratégia de diferenciação competitiva das marcas

*Por Paulo Manzano, Ari Folino Jr. e Ivan Bismara

Em um mundo saturado por ofertas, a diferenciação real não vem apenas da inovação ou muito menos do preço, vem da capacidade de gerar experiências emocionais autênticas.

Essa é a principal conclusão de um estudo da 88quatro8, consultoria especializada em curadoria de experiências, que propõe o encantamento como um novo pilar estratégico para marcas que buscam elevar sua percepção de valor e construir vínculos duradouros.

O estudo mostra que, diante de consumidores cada vez mais exigentes e conectados, oferecer produtos ou serviços de qualidade já não é suficiente. O que gera lembrança e preferência são experiências que tocam emocionalmente, experiências que, mesmo discretas, são percebidas como profundamente intencionais e únicas.

De acordo com o levantamento, o luxo contemporâneo deixou para trás a ostentação explícita. Hoje, ele se conecta à intenção, à beleza silenciosa e à experiência sensorial genuína. Nesse novo cenário, encantar é mais do que agradar, é criar significado. Mais do que surpreender, o desafio é fazer sentido, e isso exige sensibilidade, contexto e autenticidade.

"Encantamento é aquilo que nos faz sentir que tudo foi pensado para nós. Não se trata de agradar. Trata-se de cuidar. E isso muda tudo", diz Por Paulo Manzano, sócio fundador da 88quatro8

Seis territórios do encantamento

Embora a palavra encantamento tenha seu significado principal associado à magia, o estudo da 88quatro8 revelou que cada pessoa se encanta de maneiras distintas, e que há uma dificuldade comum em definir o conceito com precisão racional.

Por isso, foi realizado um estudo qualitativo, ouvindo líderes, influenciadores, clientes e formadores de opinião de diversas marcas, para compreender de forma mais profunda como o encantamento é percebido no mundo contemporâneo.

A partir dessa escuta atenta, foram identificados seis territórios emocionais, formas recorrentes pelas quais o encantamento se manifesta nas experiências mais memoráveis.

1. Natureza e beleza do mundo

O contato com o natural, o simples e o grandioso, como o céu limpo ou o som de uma cachoeira, gera reconexão profunda.

A natureza proporciona uma experiência que convida à contemplação e à presença plena.

Para marcas, evocar esse território é criar ambientações, texturas e estímulos sensoriais que transportam o indivíduo para algo maior do que ele mesmo.

2. Conquistas e orgulho familiar

O encantamento que nasce da celebração de momentos significativos e conquistas partilhadas com quem amamos. Esse território ativa sentimentos de pertencimento, gratidão e continuidade afetiva.

Marcas que acessam esse repertório fortalecem não apenas suas relações comerciais, mas criam espaço para memórias afetivas duradouras.

3. Experiências culturais marcantes

O encontro com o belo, o simbólico e o intelectual, seja em uma exposição de arte, em uma apresentação musical ou em um jantar que conta uma história, amplia o repertório emocional do indivíduo.

Marcas que se apropriam desse território encantam pela capacidade de entregar significado, narrativa e sofisticação, tocando mente e coração ao mesmo tempo.

4. Atenção personalizada e cuidado

Aqui, o encantamento se revela na excelência silenciosa, na antecipação de necessidades, no gesto que demonstra compreensão real.

Não se trata apenas de personalizar ofertas, mas de construir uma sensação genuína de cuidado e consideração, elementos raros em um mundo de relacionamentos impessoais.

5. Pequenos gestos e gentilezas

Em tempos de pressa e automatização, os pequenos gestos ganham ainda mais força.

Um bilhete escrito à mão, um brinde inesperado, um cuidado discreto, são gestos simples, mas carregados de intenção, capazes de transformar a percepção da experiência.

6. Tecnologia funcional e confiável

Neste território, o encantamento vem da ausência de ruído.

A fluidez perfeita entre necessidade e solução, sem atritos ou interrupções, traduz o verdadeiro conforto inteligente.

Aqui, a inovação não grita. Ela simplesmente funciona, proporcionando eficiência e elegância na experiência de uso.

Luxo moderno: essência acima da aparência

Não é difícil observar que as marcas que mais encantam seus clientes são as marcas de luxo.

Nesse contexto, compreender o que é luxo torna-se essencial para que qualquer marca, mesmo não sendo de luxo, possa beber dessa fonte para proporcionar experiências mais valiosas.

O estudo da 88quatro8 revelou que o conceito de luxo evoluiu para algo mais introspectivo, sensível e significativo.

O luxo moderno é menos sobre exclusividade ostentatória e mais sobre a capacidade de oferecer experiências genuínas, com propósito e com sintonia sensorial.

As cinco dimensões do luxo contemporâneo identificadas pelo estudo são:

Experiência marcante : aquilo que emociona e surpreende de forma memorável.

: aquilo que emociona e surpreende de forma memorável. Estado de espírito : a paz, o tempo livre e a leveza que se tornam bens cada vez mais preciosos.

: a paz, o tempo livre e a leveza que se tornam bens cada vez mais preciosos. Objeto simbólico : design que carrega história, estética que revela propósito.

: design que carrega história, estética que revela propósito. Privilégio com sentido: acesso a algo exclusivo, mas que agrega valor real e emocional.

acesso a algo exclusivo, mas que agrega valor real e emocional. Sintonia sensorial: harmonia perfeita entre luz, aroma, toque e som, criando ambientes que falam aos sentidos sem palavras.

"O luxo moderno é silencioso, atencioso, intencional. Ele encanta não pelo excesso, mas pela capacidade de fazer com que alguém se sinta único", diz Ivan Bismara, cofundador da 88quatro8

Essa redefinição mostra que o luxo de hoje é um território de significado, onde a experiência é mais importante do que o objeto em si, e a autenticidade supera o status.

Encantamento e luxo: uma nova convergência

O ponto central do estudo está na convergência entre encantamento e luxo.

Para a 88quatro8, esses dois conceitos não são paralelos, são expressões complementares da mesma intenção: gerar valor emocional genuíno.

"O luxo moderno é o encantamento elevado à arte", diz Ari Folino Jr., cofundador da 88quatro8

Essa visão amplia o entendimento estratégico do que significa criar valor no mercado atual.

Ao transformar o encantamento em parte integral da estratégia de marca, as empresas conseguem transcender a entrega funcional e construir conexões emocionais profundas e genuínas com seus clientes.

Essas conexões se traduzem em muito mais do que satisfação: resultam em maior lealdade, menor sensibilidade a preço, margens mais saudáveis e valor percebido mais elevado e duradouro.

Em tempos de escolhas infinitas e atenção dispersa, encantar não é apenas um diferencial competitivo, é o novo imperativo para a construção de relevância, valor e significado.

Em um mercado cada vez mais movido por emoções, encantamento é a nova essência da vantagem competitiva moderna.

“Marcas que compreendem o encantamento como uma experiência emocional intencional conseguem ir além da entrega funcional; criam conexões autênticas e genuínas com seus clientes e, com isso, elevam seu valor percebido de forma profunda, duradoura e memorável. Isso se traduz em maior lealdade, menor sensibilidade a preço e margens mais saudáveis ao longo do tempo.”