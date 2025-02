Em sinergia com Nestlé, Brasil Cacau lança ovos de Páscoa Chokito e KitKat

A Brasil Cacau aposta na força das collabs para a Páscoa 2025 com o lançamento dos ovos de Chokito e KitKat. A estratégia reforça o movimento da marca de criar conexões emocionais com os consumidores, unindo o marketing de nostalgia à sinergia com o portfólio da Nestlé, que adquiriu o Grupo CRM — dono das marcas Brasil Cacau, Kopenhagen e Kop Koffe.

O Ovo Chokito chega com casca recheada de caramelo cremoso e crocantes de flocos de arroz. O lançamento atende à demanda dos consumidores, que pediram uma versão do clássico chocolate da Nestlé, presente no Brasil há mais de 50 anos. A marca já havia apostado nessa estratégia com Lollo, Prestígio e o relançamento do Chocolate da Turma da Mônica, que ultrapassou R$ 5 milhões em vendas em cerca de três meses.

"Uma de nossas premissas é a escuta ativa dos consumidores. Queremos ser protagonistas em movimentos que resgatam memórias por meio de sabores icônicos. Atendendo aos pedidos, lançamos o ovo versão Chokito com muito recheio, marca registrada da companhia", diz Renata Vichi, CEO da Brasil Cacau.

Ovo Chokito (Divulgação)

Já o Ovo KitKat simboliza a integração entre o Grupo CRM e a Nestlé, expandindo a presença da marca de chocolate no varejo especializado. Desde dezembro de 2024, KitKat conta com espaços exclusivos em algumas franquias da Brasil Cacau.

Com casca recheada de wafer e creme de chocolate, o ovo de páscoa reforça a conexão com o público jovem e integra-se à estratégia do Grupo CRM de fortalecer a distribuição de KitKat.

“Com a integração do Grupo CRM, identificamos essa sinergia para oferecer nossos produtos nas lojas de Brasil Cacau, aproveitando a expertise da rede no varejo com suas unidades/boutiques em localidades de fluxo consolidado de pessoas. Além disso, é uma oportunidade para estarmos presentes em mais um canal, próximos dos consumidores”, afirma Nathaly Glashan, gerente de marketing chocolates Nestle.

Ovo KitKat (Divulgação)

Inicialmente, 50 unidades da Brasil Cacau contam com o espaço exclusivo KitKat, mas o Ovo de Páscoa estará disponível em todas as 500 lojas da rede a partir deste mês de fevereiro.

"Collabs, sabores únicos e muito recheio. Nosso portfólio tem opções para todas as idades, e a estratégia de preços foi pensada para atender tanto lembranças quanto presentes, garantindo conveniência para que o consumidor encontre tudo para a Páscoa na Brasil Cacau. Chokito e KitKat são alguns dos lançamentos, mas ainda há muitas novidades por vir", complementa a CEO.