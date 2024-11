CMOs resgatam história das marcas para fortalecer conexão com consumidores

Nos últimos anos, a figura do historiador de marca tem se tornado um recurso essencial para Chief Marketing Officers (CMOs) que buscam se conectar com um público cada vez mais interessado em autenticidade e nostalgia. Ao mergulhar nos arquivos históricos das empresas, esses profissionais revelam aspectos do passado que fortalecem a narrativa e o valor das marcas no presente. Grandes marcas globais, como Levi's e Ford, têm mostrado que revisitar sua própria história é uma estratégia eficaz para alcançar consumidores e manter relevância no mercado. As informações são do AdAge.

Exemplo disso foi a campanha recente da Levi's, que homenageou o icônico comercial "Launderette" de 1985. A recriação da publicidade com a cantora Beyoncé no lugar do cantor Nick Kamen trouxe ao público uma releitura moderna de uma peça que marcou a cultura pop. Com a curadoria de Tracey Panek, historiadora da marca, a campanha reforçou o vínculo emocional do público com a estética e os valores de décadas passadas, atendendo ao desejo de uma geração que vê no passado uma fonte de identidade e autenticidade.

Papel importante nas redes sociais

Além de campanhas nostálgicas, o resgate histórico tem papel importante nas redes sociais. Empresas como Ford utilizam seus acervos para a criação de conteúdos que destacam seu legado e chamam atenção dos seguidores. Sob a supervisão de Ted Ryan, gerente de patrimônio e arquivista da Ford, exposições temáticas são montadas para o CEO da empresa e servem como inspiração para postagens nas redes sociais, tornando o perfil da marca um verdadeiro canal de história. Com isso, as publicações ganham um apelo adicional ao misturar a herança histórica com a comunicação moderna.

A influência dos arquivos também se estende ao desenvolvimento de novos produtos e à inovação. Documentos e imagens guardados ao longo dos anos têm sido fonte de inspiração para designs e estratégias atuais. No caso do modelo Ford Bronco Sport, a campanha de 2021 trouxe de volta a expressão "G.O.A.T. modes" ("Goes Over Any Terrain" – "vai sobre qualquer terreno", em tradução livre), que remonta aos anos 1960 e reforça a identidade de aventura e versatilidade do veículo.

Essa valorização da história corporativa também contribui para a construção de uma imagem mais autêntica, essencial para conquistar a confiança dos consumidores. No cenário atual, em que a transparência e a autenticidade são altamente valorizadas, o resgate do passado permite às marcas reafirmarem seus valores genuínos, transformando o histórico da empresa em um pilar de comunicação. Com essa abordagem, os CMOs conseguem estabelecer uma conexão mais profunda e fiel com o público, ressaltando que a marca é mais do que apenas um produto no mercado.