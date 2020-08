Em campanha, Samsung destaca startup de inclusão de crianças especiais

A sul-coreana Samsung destaca a empresa brasileira Fofuuu, voltada à inclusão de crianças especiais, para promover sua atuação nas áreas de inovação e responsabilidade social em uma nova campanha de marketing que vai ao ar nesta terça-feira (25). Veja o vídeo ao final da matéria.

No novo vídeo, a Fofuuu mostra a importância de auxiliar crianças e pais com um sistema lúdico para o tratamento fonoaudiológico. A peça é intitulada “A inovação tem muito a dizer” e foi produzida em parceria com a Cheil Brasil, empresa que, globalmente, faz parte do grupo corporativo da Samsung.

A Fofuuu foi acelerada no programa Samsung Creative Startups, que existe no Brasil desde 2016.

Em entrevista exclusiva à EXAME, Roman Cepeda, vice-presidente de marketing da divisão de dispositivos móveis da Samsung Brasil, afirma que a campanha reforça a mensagem de que a tecnologia pode promover mudanças significativas nas vidas das pessoas.

“A história da Fofuuu reflete o objetivo da campanha, que mostra o potencial e a importância de projetos de impacto social e reforça a mensagem “Do What You Cant” [“Faça o que você não pode”, em tradução livre], de empoderar as pessoas a realizarem o que pode ser considerado impossível”, diz Cepeda.

Com foco em áreas como responsabilidade social e capacitação de pessoas, o programa Samsung Creative Startups já incentivou 45 companhias iniciantes no Brasil com mentoria, conexões com investidores e aporte financeiro de até 200.000 reais livres de equity.

“A Samsung desenvolve inovações que auxiliam as pessoas a superar barreiras para fazer um mundo melhor para todos e o Creative Startups reforça a importância dada pela empresa em projetos relevantes para apoiar o cenário nacional de inovação. O programa tornou-se referência na relação entre grandes e pequenas empresas para o desenvolvimento de empreendimentos, com uma parceria inédita entre o setor privado, as redes nacionais de inovação e o setor governamental”, afirma Cepeda.

Confira, abaixo, o novo vídeo da Samsung que destaca a história da startup Fofuuu.