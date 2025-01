Eles estão transformando likes e polêmicas em milhões de reais – e as marcas estão de olho nisso

Amados ou criticados, há algo que ninguém pode negar sobre os influenciadores digitais: eles movimentam cifras astronômicas todos os anos. Virginia Fonseca, Carlinhos Maia e Gkay são exemplos de como a Creator Economy – o ecossistema econômico em que criadores de conteúdo transformam criatividade e engajamento em negócios lucrativos – vai muito além de likes.

Nessa dinâmica, os criadores constroem comunidades altamente engajadas e geram receita por meio de parcerias publicitárias, vendas de produtos próprios, assinaturas exclusivas e até do apoio direto de seus seguidores. É quase como se cada comentário sobre sua vida transformasse polêmica em lucro e o engajamento em poder econômico.

Estratégias calculadas de conteúdo e conexão sustentam essa engrenagem e consolidam os influenciadores como verdadeiros empreendedores da era digital. E as empresas estão de olho nisso.

"Quando uma marca faz parceria com um creator, não está apenas comprando alcance, mas entrando em um espaço de confiança já estabelecido entre o criador e seu público”, explica Leonardo Cirino, CMO da EXAME Educação e Saint Paul Escola de Negócios, professor e conselheiro de várias marcas.

Cirino explica que as empresas estão de olho na Creator Economy porque ela representa um acesso direto e autêntico ao público. Em um mercado saturado por mensagens publicitárias, os consumidores estão cada vez mais seletivos sobre quem seguem.

Criadores de conteúdo, com suas comunidades altamente engajadas, oferecem algo que muitas marcas sozinhas não conseguem construir: confiança. “É exatamente essa confiança que pode transformar a relação das marcas com os consumidores”, completa o executivo.

Surge uma nova necessidade profissional

Nesse cenário, os profissionais de marketing e branding precisam estar preparados para navegar nesse novo ecossistema. Entender como escolher os criadores certos, estabelecer parcerias autênticas e alinhar os valores da marca às narrativas dos influenciadores são habilidades fundamentais.

Além disso, segundo o CMO, dominar os princípios de construção de marca e branding é indispensável. Enquanto os criadores entregam a conexão humana, cabe aos profissionais de marketing transformar essa conexão em campanhas consistentes e alinhadas aos objetivos de negócios. Estratégias eficazes de branding não só aproveitam a confiança dos creators mas também posicionam as marcas como relevantes e indispensáveis no imaginário do público.

"E com o mercado em constante evolução, há cada vez mais demanda por profissionais mais qualificados, que dominem técnicas de branding, performance e usem dados e novas tecnologias a seu favor”, avalia Cirino.

No final, a Creator Economy não é apenas sobre influenciadores ou plataformas digitais. É sobre a capacidade de traduzir o comportamento do consumidor em estratégias criativas e eficazes, unindo o poder dos criadores à visão estratégica dos profissionais de marketing. Esse equilíbrio é o que define o sucesso no cenário dinâmico e competitivo de hoje.

