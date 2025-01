Essa é a habilidade número 1 que as empresas buscam em profissionais – veja se você possui

Em um mundo cada vez mais conectado, no qual marcas e empresas competem pela atenção dos consumidores no universo digital, o marketing deixou de ser apenas uma ferramenta do setor de comunicação para se tornar uma habilidade indispensável em qualquer área de atuação.

Isso significa que, não importa se você é médico, engenheiro, designer ou empreendedor, entender os princípios do marketing pode ser a chave para se destacar em um mercado saturado e conquistar relevância no meio digital.

Para ter ideia, especialistas afirma que empresas bem-sucedidas são aquelas que compreendem o poder do branding e da performance digital para atrair, engajar e fidelizar seus públicos. Da mesma forma, segundo especialistas, os profissionais que dominam os fundamentos do marketing conseguem vender melhor suas ideias, seus serviços e até mesmo sua marca pessoal.

Para quem deseja entrar de vez nesse universo e desenvolver habilidades de marketing, branding e performance, aqui estão quatro passos essenciais para começar sua jornada. Confira.

Segredos revelados: 4 dicas para trabalhar com marketing

1. Entenda os fundamentos do marketing digital

O marketing digital vai além das redes sociais. Ele inclui estratégias como SEO (Search Engine Optimization), e-mail marketing, marketing de conteúdo, anúncios pagos e muito mais. Invista em cursos básicos e busque entender como as ferramentas digitais ajudam a impulsionar marcas e negócios.

2. Desenvolva habilidades em storytelling

Saber contar histórias é um diferencial. No marketing, histórias emocionam, conectam e convertem. Seja na criação de conteúdos para redes sociais ou em apresentações corporativas, o storytelling transforma mensagens em experiências. Pratique a escrita criativa, inspire-se em grandes campanhas e desenvolva sua habilidade de traduzir dados em narrativas envolventes.

3. Aprenda a analisar dados

Marketing não é apenas criatividade; é também ciência. Entender métricas como ROI, CTR e CAC permite que você otimize campanhas e tome decisões baseadas em dados. Ferramentas como Google Analytics, Meta Business Suite e ferramentas de automação de marketing podem ajudar a transformar informações em estratégias eficazes.

4. Construa sua marca pessoal

Não basta saber marketing; é preciso aplicá-lo em si mesmo. Crie um perfil profissional forte no LinkedIn, compartilhe insights no Instagram ou no Twitter e participe de eventos do setor. Mostre ao mundo que você é um especialista confiável, seja em sua área de atuação principal ou no marketing.

Como começar uma carreira em marketing

O marketing hoje não é apenas uma habilidade técnica; é uma linguagem universal. Dominar essa competência permite que profissionais de todas as áreas criem valor, alcancem suas metas e, acima de tudo, permaneçam relevantes em um mercado em constante evolução. Afinal, como diz o ditado, quem não é visto, não é lembrado — e, no meio digital, essa máxima nunca foi tão verdadeira.

De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Marketing: Branding e Performance, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma cadeira na liderança de marketing.

Durante o treinamento, os alunos irão aprender a transformar desafios complexos em oportunidades de crescimento, liderar estratégias de branding e performance e impulsionar as vendas dentro da empresa. Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

E não há barreiras para acompanhar. A iniciativa é virtual – isto significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo. Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo.

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME.