Duolingo anuncia que mascote ‘'morreu'; entenda

Uma das figuras mais insistentes da internet acaba de "morrer”. Nesta terça-feira, 11, o Duolingo anunciou a "morte" de Duo, a coruja verde, em uma ação de marketing que rapidamente viralizou nas redes sociais.

O post da empresa no X (antigo Twitter) tratava a perda com ironia: "Com muito pesar, comunicamos o falecimento do Duo, no dia 11 de fevereiro de 2025. Após uma longa jornada de aprendizado e crescimento, o Duo nos deixou, deixando para trás uma marca indelével no coração de todos que acompanharam sua trajetória", diz a publicação. O assunto rapidamente se tornou um dos mais comentados nas redes sociais.

Com muito pesar, comunicamos o falecimento do Duo, no dia 11 de fevereiro de 2025. Após uma longa jornada de aprendizado e crescimento, o Duo nos deixou, deixando para trás uma marca indelével no coração de todos que acompanharam sua trajetória. pic.twitter.com/4YF2gqWZjN — Duolingo Brasil 🇧🇷 (@DuolingoBrasil) February 11, 2025



A ação gerou uma onda de memes e especulações entre os seguidores, e o próprio Duolingo alimentou a brincadeira ao afirmar que "autoridades estavam investigando um rapper canadense" ao responder comentários dos usuários no Instagram.

A referência foi feita em relação a Drake, que recentemente foi alvo de provocações por parte do Duolingo nas redes sociais, após o rapper Kendrick Lamar mencioná-lo durante o show do intervalo do Super Bowl.

No Instagram, a empresa ainda encontrou uma maneira inusitada de promover sua assinatura paga: pediu que os fãs comentassem o número do cartão de crédito "para serem automaticamente inscritos no Duolingo Max em memória de Duo"​.

Em nota, a empresa afirmou que "as declarações em nossas postagens recentes são verdadeiras", e também que "não está realmente pedindo aos usuários que compartilhem publicamente suas informações de cartão de crédito". "A menos que queiram ajudar a pagar o funeral extremamente caro do Duo, é claro — brincadeira!", disse.

A fórmula do marketing viral: de Mr. Peanut a Duo

A estratégia de "matar" um mascote como ferramenta de engajamento não é inédita. Em 2020, a Planters matou Mr. Peanut, seu icônico personagem, em uma campanha pré-Super Bowl.

No caso da marca de amendoins, a ação foi uma maneira de reposicionar a identidade do mascote. O Duolingo parece seguir um caminho semelhante, aproveitando a enorme popularidade de Duo nas redes sociais para gerar discussões e fortalecer sua presença digital.

Duo se tornou um ícone da Geração Z, consolidando-se no TikTok com 14,5 milhões de seguidores em seu perfil americano e 7,4 milhões no brasileiro. A coruja já apareceu em turnês de Charli XCX e Troye Sivan e perseguiu Dua Lipa nas redes em uma tentativa bem-humorada de chamar sua atenção​.

Ninguém sabe, ainda, o motivo da "morte” de Duo. O que se sabe, no entanto, é que o Duolingo não vai deixar o acontecimento passar em branco.

Leia a nota do Duolingo na íntegra:

"É com grande tristeza que anunciamos o falecimento de nosso amado mascote Duo, a Coruja. Por anos, ele lembrou incansavelmente milhões de pessoas para fazerem suas aulas de idiomas — às vezes com cutucadas gentis, às vezes com pura e descontrolada persistência. Mas mesmo o mais implacável dos pássaros só aguenta até certo ponto. Nosso ícone de aplicativo reflete essa perda trágica. Há uma investigação em andamento sobre a qual não podemos comentar neste momento. Não conhecemos nenhuma coruja tão dedicada quanto Duo que simplesmente morre sem uma história. Fique de olho em nossas redes enquanto descobrimos a verdade chocante (e possivelmente absurda) por trás."