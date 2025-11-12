Marketing

Dove distribui sorvetes grátis com sabores inspirados em esfoliantes

Ação em parceria com a sorveteria Mooi Mooi ocorre nesta quinta 13, em São Paulo, e leva os produtos da marca para o universo gastronômico

Sorvetes da parceria entre Dove e Mooi Mooi traduzem as fragrâncias da linha Beauty Scrub em sabores como amora, romã e coco (Divulgação)

Juliana Pio
Juliana Pio

Editora-assistente de Marketing e Projetos Especiais

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 16h59.

A Dove, marca de higiene pessoal da Unilever, amplia sua comunicação sobre sensorialidade e prazer do banho com uma ação fora do habitual. Nesta quinta-feira, 13, a marca se une à sorveteria paulistana Mooi Mooi, do chef Oscar Bosch, para lançar três sabores de sorvete inspirados nos esfoliantes corporais Dove Beauty Scrub. A parceria conecta beleza e gastronomia em uma iniciativa que inclui degustação gratuita e distribuição de produtos ao público.

A partir das 12h, na unidade da Mooi Mooi em Pinheiros, serão entregues 1.000 unidades de sorvetes e esfoliantes corporais. Cada visitante poderá retirar uma bola de um dos sabores e uma variante de Dove Beauty Scrub, enquanto durarem os estoques.

O projeto faz parte da estratégia de Dove de reforçar o conceito “Se é gostoso, é #BanhoDove”, aproximando o cuidado pessoal da ideia de prazer e indulgência. Lançada em maio, a nova linha trouxe ao mercado brasileiro o formato scrub, que combina esfoliação e hidratação em um único passo, e se apoia em fragrâncias inspiradas em ingredientes de confeitaria.

Agora, essa experiência ganha forma e sabor com três criações exclusivas da Mooi Mooi que traduzem as versões dos esfoliantes em sorvetes: amora, mascarpone e cítricos; romã e praliné de noz-pecã; e coco, açúcar mascavo e crocante de cocada. Os sabores correspondem às versões dos esfoliantes Dove: Amora e Frutas Cítricas, Romã e Manteiga de Karité e Coco e Açúcar Mascavo.

Após o evento em Pinheiros, os sorvetes também poderão ser encontrados na unidade da Mooi Mooi no Itaim e pelo aplicativo iFood, por tempo limitado.

A ação reforça um movimento recente no marketing de beleza: a aproximação entre o universo cosmético e o gastronômico, em busca de experiências mais sensoriais e emocionais.

Exemplo recente é a collab entre Eudora e Bacio di Latte, que transformou os sabores Vanilla Caramel e Pistacchio em uma coleção de produtos para corpo e lábios. A linha, apresentada sob o conceito “Cremoso como gelato. Irresistível como Eudora”, foi acompanhada de ações que misturam fragrâncias, texturas e degustação, explorando o conceito gourmand, tendência que associa o autocuidado a prazeres ligados ao paladar.

