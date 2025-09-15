Bacio di Latte e Eudora lançam collab com degustação gratuita de novo sabor

A Eudora, marca de beleza do Grupo Boticário, firmou parceria com a Bacio di Latte para lançar uma coleção de edição limitada. Os produtos para pele e lábios foram desenvolvidos a partir de dois sabores da gelateria: Vanilla Caramel, criado exclusivamente para a colaboração, e Pistacchio, um dos clássicos do cardápio.

A coleção reúne oito itens que trazem o “Acorde Bacio di Latte”, desenvolvido a partir da casquinha crocante da gelateria para acrescentar uma nota gourmand característica. As fórmulas prometem oferecer hidratação de alta performance, associada a uma experiência sensorial.

Entre os itens estão o Creme Hidratante Corporal, o Sabonete Vegetal em Barra Perfumado, o Sabonete em Calda Vanilla Caramel, a Manteiga de Pistache Ultra Hidratante, o Body Splash Desodorante Colônia Pistacchio e o Gloss Kiss Me Gelatos.

A campanha adota o conceito “Cremoso como gelato. Irresistível como Eudora” e tem como cenário o Resort Eudora Instance & Bacio di Latte, hotel fictício inspirado no verão europeu. O recurso foi desenvolvido como parte da narrativa para reforçar a ideia de que o cuidado pessoal pode se transformar em uma experiência sensorial, além de criar um ambiente lúdico que conecta as marcas ao público.

“Nosso desafio criativo foi transformar a ideia de cuidado em algo que fosse além da função, conectando a desejos e comportamentos atuais, junto à indulgência dos demais sentidos nessa parceria tão estratégica”, diz Caio Sampaio, head de criação da Mess, agência responsável pela campanha.

Coleção limitada reúne oito produtos para pele e lábios inspirados nos sabores Vanilla Caramel e Pistacchio (Divulgação)

Ele explica que o Resort Eudora Instance & Bacio di Latte nasce dessa lógica. "Um espaço fictício que tangibiliza a união entre dois universos complementares e cria uma provocação sensorial capaz de aproximar comunidades, gerar conversas no on e no off”, complementa.

A estratégia de divulgação inclui ações 360°, que vão de conteúdos digitais e pílulas para redes sociais ao envio de press kits para influenciadores. A proposta é ampliar a vivência da coleção, estimular a experimentação dos produtos e gerar conversas em diferentes canais de comunicação.

“O Resort Eudora Instance & Bacio di Latte convida o público a experimentar essa parceria única, que combina a cremosidade inconfundível da Bacio di Latte à expertise em fragrâncias de Eudora”, diz Fábio Medeiros, diretor de marketing da Bacio di Latte.

A estratégia segue o movimento de Eudora Instance de explorar a tendência gourmand. Em 2024, a marca já havia lançado a linha Doces Finos, em parceria com a confeiteira Beca Milano, com fragrâncias inspiradas em três sobremesas: Bombom de Avelã, Tartelete de Limão Siciliano e Macaron de Framboesa.

“Identificamos a ascensão da tendência gourmand na beleza há algum tempo e, com essa coleção, nosso propósito vai muito além de um simples lançamento”, afirma Jacqueline Gonzalez, gerente sênior de PR e redes de Eudora. “Queremos proporcionar experiências sensoriais memoráveis, capazes de engajar comunidades apaixonadas, como os amantes de pistache, que carregam uma forte conexão emocional com esse sabor.”

Para marcar o lançamento, Eudora e Bacio di Latte promovem nesta quarta-feira, 17, um evento na unidade da Vila Madalena, em São Paulo. Aberta ao público, a ação acontece das 20h às 22h, com experimentação dos produtos da coleção e degustação de gelatos, sujeita à quantidade disponível.

Parceria entre Eudora e Bacio di Latte transforma sabores de gelato em itens de beleza (Divulgação)

Bacio di Latte e Nutrata

Recentemente, a Bacio di Latte entrou no segmento de suplementação ao firmar parceria com a Nutrata. O lançamento inclui dois produtos à base de pistache: a barra de proteína com chocolate branco, em versões de 40g (11g de proteína) e 70g (19g de proteína), e a pasta de amendoim com pistache e whey protein.

Conforme mostrou a EXAME, as collabs já respondem por 25% do faturamento da Nutrata, que atingiu R$ 400 milhões em 2024, e devem ultrapassar 40% até 2026. No caso da parceria com a Bacio, o investimento previsto em marketing é de R$ 5 milhões no primeiro ano, dos quais R$ 3 milhões já foram aplicados.