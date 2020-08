Disney encerra a marca 20th Century Fox e muda nome de outros estúdios

A Disney anuncia o fim da marca 20th Century Fox Television, uma dos mais famosos da história do entretenimento, que passa a se chamar 20th Television. No ano passado, a companhia havia anunciado que retiraria a palavra “Fox”.

O logotipo permanecerá no mesmo formato, mas sem as palavras excluídas. Os títulos antigos, porém, terão as imagens anteriores mantidas.

A nova imagem passará a ser veiculada a partir do outono americano — e primavera brasileira, segundo informações da CNN americana.

Os demais ativos da Fox, como a Fox Entertainment, Fox Sports e Fox News, fazem parte da Fox Corporation não tem relação com os negócios da Disney. Assim tirar a palavra Fox é também uma importante estratégia de negócios para a Disney.

Segundo a imprensa americana, a Disney também mudará a marca de seus outros estúdios de TV com novos nomes e logomarcas. O ABC Signature Studios passa a ser apenas ABC Signature e o Fox 21 Television Studios se torna Touchstone Television.