Disney+ aposta em esporte e lança plano com anúncios por R$ 9,90 no Brasil

Após a fusão com o Star+ no Brasil em 2024, a Disney+ subiu os preços da assinatura, cortou senhas compartilhadas e apostou em novos títulos para uma plataforma mais multifacetada. O resultado foi positivo: cinema e o streaming bateram recorde no 1º trimestre de 2025, com lucro de US$ 293 milhões, apesar da queda de assinantes. A estratégia, agora, é apostar na publicidade para manter a receita.

Nesta sexta-feira, 7, a marca anuncia o plano Disney+ Padrão com Anúncios, já disponível para compra direta no site da companha. Até então, o serviço era disponível apenas em pacotes de parceiros comerciais, mas agora pode ser adquirido diretamente na plataforma de streaming.

O lançamento veio acompanhado de uma campanha estrelada por Gabriel Medina e Pedro Scooby, enviada com exclusividade para a EXAME. No vídeo, o atleta brinca com o valor da nova assinatura, R$ 9,90 — o mesmo que a nota que o surfista recebeu nas Olimpíadas de Paris de 2024.

Assista ao vídeo da campanha

De olho no esporte

O bom resultado do Disney+ no primeiro trimestre de 2025 veio puxado também por uma alta nos esportes. A companhia conseguiu reverter prejuízos na área e reportou lucro operacional de US$ 247 milhões. Na área de entretenimento, conseguiu melhores resultados em todas as frentes, incluindo o uso de licenças que reportou perdas nos trimestres anteriores.

O canal da ESPN também teve crescimento na receita, mas enfrentou queda no lucro doméstico devido ao aumento dos custos. A aproximação da campanha com o público que acompanha esportes vem na toada de atrair mais público do setor.

"O spot brinca com a ideia da nota no surfe e deixa a oferta mais próxima da cultura esportiva do país", explica Claudia Neufeld, vice-Presidente de Marketing e CMO da The Walt Disney Company Brasil. "Mais do que apenas um preço atrativo, o spot conversa com o espírito competitivo dos atletas. Brincamos com a busca pela nota perfeita, mas, no fim, Medina não teve do que reclamar – porque a oferta do Disney+ realmente é um ‘dez’."

Veja o valor promocional da assinatura

Para comemorar o lançamento, a companhia chega com um preço promocional no streaming. De 7 a 30 de março, novos assinantes terão descontos em todos os pacotes de assinatura:

Disney+ Premium por R$ 19,90/mês final

por R$ 19,90/mês final Disney+ Padrão por R$ 14,90/mês final

por R$ 14,90/mês final Disney+ Padrão com Anúncios por R$ 9,90/mês final.

A promoção é válida por quatro meses. Após o final do prazo, a assinatura será renovada automaticamente pelo preço mensal vigente no momento, até que seja cancelada. O plano com anúncios retoma pelo valor de R$ 27,99 mensais.