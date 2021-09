Dia do Cliente: empresas têm promoções de iPhone, roupas e mais

O Dia do Cliente, comemorado nesta quarta-feira, 15, pretende ser um dia para atrair quem já está disposto a aproveitar promoções e consumir antes da Black Friday. Pensando nisto, algumas marcas selecionaram descontos em produtos específicos nos mais diferentes segmentos. Veja uma lista abaixo:

- O Itaú Unibanco preparou o iPhone Day, ação que vai dar até 20% de desconto em todos os modelos de smartphones integrantes do programa iPhone pra Sempre. A promoção terá duração de 24 horas ou enquanto durarem os estoques. Ao longo do dia, os clientes vão encontrar smartphones com parcelas a partir de 114,50 reais. Depois de pagar 70% do aparelho, o consumidor poderá escolher um novo modelo.

- A varejista Pernambucanas vai promover no e-commerce da marca a Semana do Cliente, com promoções especiais, ofertas relâmpagos, raspadinhas digitais com prêmios de até R$ 50, além de ação de promoção à saúde e bem-estar dentro das lojas. Até dia 19 de setembro, o cliente encontra a cada dia uma nova promoção. As promoções são válidas apenas para o e-commerce da Pernambucanas, incluindo site, app e whatsapp.

Outra ação, em parceria com a AXA no Brasil, a Pernambucanas premiará os consumidores com raspadinhas digitais. Entre os dias 15 e 30 de setembro, todos os clientes que adquirirem planos mensais de seguros nas mais de 430 lojas da Pernambucanas concorrerão a prêmios nos valores de R$ 10, R$ 25 e R$ 50. Os produtos participantes são o microsseguroResidencial, microsseguro de pessoas Cuidar Mais Pernambucanas, Seguro Bolsa Protegida, Proteção Financeira e Proteção Funeral.

- Na plataforma de cashback Méliuz diversos parceiros vão oferecer porcentagens mais vantajosas até 19 de setembro. Todas as lojas participantes da ação estão disponíveis no site da campanha, entre elas há Submarino, Magazine Luiza e Avon.

- Na varejista Havan, até 20 de setembro, cerca de 350 produtos estarão com descontos especiais, que podem chegar até 60%. As promoções serão válidas para as compras em todas as 164 megalojas físicas, presentes em 20 estados brasileiros, também no app e site havan.com.

- A varejista Americanas oferece até 60% de desconto + frete grátis em compras feitas no aplicativo até dia 19 de setembro. A marca também reforça a entrega em até três horas. Para isso, as compras podem ser realizadas na loja mais próxima da residência do cliente pelo app, site ou WhatsApp (21 4042-0321) da Americanas. Para concluir a compra, basta conferir a disponibilidade do produto e do serviço de frete para o CEP informado. Para pedidos realizados até às 16h, os clientes podem receber seus produtos em até 3 horas por meio da entrega rápida da Americanas.

- Na operadora de telefonia Tim, as promoções ocorrem o mês todo com descontos de até R$ 3.500 em smartphones como o Motorola Edge 20 e o Samsung Galaxy S21. Outro exemplo é o recém-lançado Motorola Edge 20 Lite, que está saindo pde R$ 2.999 por R$ 1.499 no plano TIM Black 25GB. Já a TIM Live, a internet residencial banda larga com fibra óptica da operadora também está com preços especiais em todos os seus planos, com valores a partir de R$ 93,50.

Na rede Pizza Hut de quarta-feira a domingo há uma promoção para pedidos acima de R$ 60 realizados no site da marca ou no novo aplicativo de Pizza Hut. Usando o cupom "cliente30" no novo app ou no site da marca, os clientes ganham R$ 30 de desconto, que pode representar mais de 50% do valor da pizza em sabores como mussarella e marguerita, por exemplo.