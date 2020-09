Danoninho traz “Mundo da Lua” de volta em episódio inédito; assista

Olhando para as crianças que crescem não apenas em tamanho mas também se transformam a cada dia, Danoninho lançou a campanha global “Quero ser Gigante”, que está no ar no Brasil, online e nas redes sociais da marca.

A marca se juntou ao Exército de Salvação e juntos colocam na rua uma campanha de doação de roupas infantis e brinquedos que não são mais utilizados pelas crianças. A doação destes itens à ONG, através de agendamento da retirada, garante um voucher para compra de produtos da marca.

Um dos desdobramentos da iniciativa apresenta um revival do seriado Mundo da Lua, sucesso da TV nos anos 90, com Luciano Amaral no papel de Lucas Silva e Silva, um menino com uma grande imaginação que estava sempre fantasiando sobre temas de seu cotidiano.

Neste episódio especial com Danoninho, o personagem questiona o que é preciso fazer para ser gigante e se imagina em diversas situações para, ao final, se dar conta de que não é preciso ser adulto para ser gigante, basta ter atitudes grandiosas, comopensar nos outros e doar o que não precisa mais.

“Danoninho sempre acompanhou o crescimento das crianças e com a nova campanha “Quero ser Gigante” queremos incentivar os pequenos e seus pais a fazerem o bem, como doar itens que não são usados mais, pois crescer é também sobre ter atitudes grandiosas.”, comenta Marcelo Bronze, diretor de marketing da Danone.

Nostalgia e Inteligência ArtificialCom o objetivo de mostrar que o que transforma crianças em gigantes não é só o tamanho, mas também as grandes ações, a Soko, agência de earned media da marca, teve como desafio entender como trazer uma campanha para adultos que pudesse, ao mesmo tempo, engajar a atenção e incentivar uma iniciativa grandiosa.

Para isso, nostalgia e tecnologia foram usadas para construir um episódio inédito e conseguir essa conexão entre passado e futuro. A inteligência artificial usada na campanha mapeou as falas e o rosto do Lucas Silva e Silva em todos os episódios da série para conseguir recriar, por exemplo, a voz do Luciano quando criança para que ele falasse um texto 30 anos depois, mas com uma voz de quando tinha 10.

“Uma das formas mais fortes de conectar pessoas é através da emoção. E dentro de narrativas emocionais, a nostalgia é uma grande aliada porque ativa a memória afetiva. Por isso, decidimos trazer de volta um clássico da infância do nosso público em uma mensagem completamente inédita, o que só foi possível graças à inteligência artificial que uniu um texto gravado por Luciano Amaral em 2020 às cenas originais da série, gravadas nos anos 90”, comenta Gabriela Rodrigues, líder de criação na Soko.

Como ser Gigante e doar para o Exército de Salvação

Para doar, basta ligar para 4003-2299 ou acessar o site e agendar a retirada de brinquedos e roupas infantis com o Exército de Salvação. Em troca, os participantes recebem vouchers para adquirir produtos Danoninho por meio do aplicativo Rappi. Os vouchers, que tem o valor de R$30,00, serão enviados via e-mail após a coleta das doações e podem ser usados para a compra de qualquer produto da linha Danoninho. As doações podem ser feitas de 08 a 26/09 em São Paulo capital, Grande São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba.