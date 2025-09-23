Compre um, leve dois: Chiquinho dá 'Cascão Tradicional' no Dia do Sorvete

A Chiquinho Sorvetes realiza nesta terça-feira, 23, uma ação promocional em comemoração ao Dia do Sorvete. A campanha oferece 'cascão' em dobro em todas as unidades da rede no Brasil.

Na iniciativa chamada “GRANDE é pouco, hoje é o DOOOBRO”, o consumidor que compra um 'Cascão Tradicional' recebe outro igual, podendo escolher entre os sabores baunilha, chocolate ou misto, com coberturas de morango, caramelo ou chocolate.

A campanha ocorre em um momento de expansão da empresa. Fundada em 1980 em Frutal (MG), a Chiquinho atingiu a marca de 1 bilhão de reais em faturamento em 2024, crescimento anual de 12%, conforme mostrou a EXAME.

A rede soma atualmente 870 unidades franqueadas e mais de 130 já vendidas para novos franqueados. Em média, a companhia inaugura 15 lojas por mês. Segundo a empresa, 80% das unidades estão fora das capitais, o que explica a penetração em cidades menores e pouco atendidas por franquias de alimentação.

O modelo é sustentado por verticalização. A companhia mantém frota própria de 42 caminhões para abastecer os pontos de venda, uma agência interna de marketing responsável por campanhas com celebridades como Maísa, Rafa Kalimann e Sabrina Sato, além de uma empresa de tecnologia, a Apte, que integra dados de vendas e gestão de estoques em tempo real.

Com a inauguração prevista para 2026, a empresa também constrói a Cidade Chiquinho, complexo administrativo de 260.000 metros quadrados em São José do Rio Preto (SP), num investimento de 150 milhões de reais. O movimento ocorre em um mercado competitivo, com redes como Oggi Sorvetes, Milky Moo e The Best Açaí, além de gigantes do fast-food como McDonald’s e Burger King, que também disputam o consumidor de sobremesas rápidas.

A promoção que celebra o Dia do Sorvete é válida apenas no dia 23 de setembro.

Bacio em Dobro

A Bacio di Latte também lançou uma campanha para celebrar o Dia do Sorvete. A ação “Bacio em Dobro” será realizada nos dias 24 e 25 de setembro em todo o Brasil. Na compra de embalagens Solo (490ml), Amici (630ml) ou Famiglia (1,3L), o cliente recebe outra igual, com possibilidade de variar os sabores.

No dia 24, a promoção vale apenas nos canais próprios — aplicativo, e-commerce e lojas físicas. No dia 25, é estendida a parceiros como iFood, 99Food e Rappi. A marca prevê vender 40 toneladas de gelato nesta edição.