Bacio di Latte dá pote extra de gelato para celebrar Dia do Sorvete

A Bacio di Latte celebra o Dia do Sorvete, nesta terça-feira, 23, com a campanha “Bacio em Dobro”, que entra em vigor nos dias 24 e 25 de setembro em todo o Brasil. A promoção, válida a partir desta quarta, prevê a entrega de um pote adicional de gelato para cada compra.

Fundada em 2011 na Rua Oscar Freire, em São Paulo, a Bacio di Latte possui hoje mais de 200 pontos de venda no Brasil e 16 lojas na Califórnia, nos Estados Unidos. Segundo a empresa, a expectativa é vender 40 toneladas de gelato nesta edição.

“O cliente que comprar uma das embalagens Solo (490ml), Amici (630ml) ou Famiglia (1,3L) recebe outra no mesmo formato, podendo escolher sabores diferentes”, informa a marca.

A mecânica da promoção foi dividida em duas etapas. na quarta (24), a ação valerá exclusivamente para os canais proprietários, como aplicativo, e-commerce e lojas físicas. Já na quinta (25), a campanha será ampliada para os parceiros de delivery iFood, 99Food e Rappi, além dos canais da própria Bacio.

A gelateria destaca que, em ambos os dias, os consumidores também podem optar pela compra no aplicativo e retirada em loja. “O Bacio em Dobro já se consolidou como uma das estratégias mais relevantes de engajamento e faturamento da marca”, afirma a companhia.