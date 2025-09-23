Dia do Sorvete: conheça os 10 sabores favoritos dos brasileiros, segundo ranking do Ifood

Um levantamento do iFood, feito para comemorar o Dia do Sorvete nesta terça-feira, 23, revela que essa tradição continua firme e forte no delivery de sorvetes. Neste ano, o número de pedidos cresceu 26%, totalizando 11,3 milhões de entregas. Desses, 73% aconteceram logo após as refeições principais: 4,5 milhões no jantar e 3,8 milhões no almoço, reforçando a preferência dos brasileiros por terminar as refeições com o geladinho.

Além disso, a pesquisa destaca a ligação do sorvete a momentos de prazer e felicidade: o maior consumo de sorvete no iFood acontece durante os finais de semana, com 38% dos pedidos. O domingo, em particular, se destaca, sendo o dia com maior número de pedidos, com 20% de todos os pedidos de sorvete feitos nesse dia.

O Sudeste é a região que mais consome sorvete, com São Paulo liderando o ranking de estados que mais pedem a sobremesa, com mais de 1 milhão de pedidos em 2025. Minas Gerais ocupa o segundo lugar, seguido pelo Rio de Janeiro em terceiro. Por outro lado, é o Nordeste que apresenta o maior crescimento nas buscas por sorvete: a Bahia registrou um aumento de 72% nas vendas, enquanto o Ceará teve 51% de crescimento em relação ao ano passado. O Rio de Janeiro, que está no top 3 em volume de consumo, se destaca também pela maior taxa de crescimento entre os estados líderes, com 26,6%, o que evidencia o grande potencial para o mercado de sorvetes no delivery, principalmente em regiões com clima quente e economia em crescimento.

O sorvete de chocolate permanece como o sabor favorito dos brasileiros no iFood, seguido do açaí, que também vem ganhando popularidade. Outros sabores que aparecem entre os mais pedidos incluem morango, coco, creme de avelã, maracujá, pistache, napolitano, frutas vermelhas e doce de leite, mostrando que o sorvete tem opções para agradar todos os gostos.

Outro dado interessante é a presença crescente de pequenos e médios empreendedores no mercado de sorvetes no iFood. Aproximadamente 65% dos estabelecimentos que oferecem a iguaria na plataforma são PMEs, o que fortalece o ecossistema local e oferece aos empreendedores uma oportunidade de se destacar no mercado digital.

Esse crescimento mostra como o sorvete continua sendo uma paixão nacional e como o mercado está se adaptando para atender à demanda crescente, especialmente por meio de empreendedores locais.

Ranking de top 10 sabores favoritos dos brasileiros

Sorvete de Chocolate Sorvete de Açaí Sorvete de Morango Sorvete de Coco Sorvete de Creme de Avelã Sorvete de Maracujá Sorvete de Pistache Sorvete de Napolitano Sorvete de Frutas Vermelhas Sorvete de Doce de Leite

Ranking de top 10 estados que mais consomem sorvete

São Paulo Minas Gerais Rio de Janeiro Paraná Goiás Ceará Pernambuco Distrito Federal Pará Bahia

Confira as top 5 cidades que mais consomem sorvete no Brasil

São Paulo Rio de Janeiro Fortaleza Brasília Goiânia Belo Horizonte Curitiba Recife Salvador Ribeirão Preto

Ranking de top 5 estados que mais cresceram em consumo de sorvete